【大行報告】摩通：集裝箱運費比率達行業低谷 削東方海外目標價至180元

船運的現貨運費持續下行，摩根大通表示集裝箱海運的現貨運費比率水平已穿2000美元，被視為該行業的低谷，並將東方海外（00316）目標價由340元削至180元。東方海外周五（7日）收報133元，跌幅1.6%。

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摩通指在集裝箱海運方面，其現貨運費比率已連續16周下跌，而最新運費率的水平已低於2,000美元，被視為該行業的低谷。不過該行預期現貨或合約運費率將於明年底全面恢復正常，而正常化的運費率或回報率會更高。該行表示，將2022、2023及2024年的平均現貨海運費預測分別下調35%、40%及15%，而平均合同運費則升70%、降35%及降15%。

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早前大摩亦首予覆蓋東方海外，予其「減持」評級，目標價116.5元，並指現貨運費有持續惡化的風險，除非全球貿易強勁反彈，否則預期行業周期性低迷或會持續。該行認為若現貨運費繼續下降及市場情緒惡化，集團股價或會進一步下行。



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撰文：鄭昊彤