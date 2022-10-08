【玄人‧峰語@iM網欄】 昔日光輝留不住 人生不能太過著眼「倒後鏡」

近日接觸一位很有趣的客人，他已年近六十，但仍找我算命。坦白說，人過半百，很多時都已有經歷，即使相信命運，最終也會選擇妥協，順命而行。嚴格而言，這些有格局的命，以我派的「格局批命法」(即著重整個命盤格局，而非日元強弱的五行互補法)，批到「啪啪聲」絕非難事。然而，戲肉不是我批得有多準，而是在跟他的對話中，得出一些人生啟發。

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客人早在20歲外開已賺取人生第一桶金，之後一直是他人生最風光的二十年大運，要風得風，要雨得雨。然而，到他步入50後的大運，可算是他人生的轉折點，也是最差的時間。平心而論，好與壞，有絕對的，也相對的。前者基本上可能三餐也成問題，後者可能是跌入了一個比較的狀況，在客人的壞，可能是人家的好了。以我見盡不少的個人故事，客人在絕對上概念仍不算差，只是以他自己人生的經歷作為一個度量衡標準，無可否認是天與地之比較。

客人之所以看看前程，主要是想看看還有沒有翻身的機會，但坦白說，就算他再有運行，以目前的時勢，基本上已沒可能回到昔的光輝。再退一步而言，目前他最放不下是最高峰時的他，就算給他再賺再贏，也沒可能令自己開心的。以我相命的經驗，我只信時勢造英雄，至於英雄造時勢，只是傳記故事的描述手段，令事件的發生更具故事性而已，然而，他到這一些仍沉淪於昔日的成功，即使他現在仍有小生意在手，仍要以當年的故事作為藍本、目標，那有成功的可能。做人不是不要有夢想，但夢想也要考慮可行性及可塑性。

我不時喜歡以架車去比喻命運，車好比命，是甚麼格局就等是甚麼級數的車；大運就好比路，好運行高速公路、差運行爛路或塞車的路；流年就是風景定格，好年就好比在暢順的路中，看到一幕很好的風景，而這一幕，可能是我們人生見過最好的一幕，卻往往鎖住我們的心靈。然而，不論是車也好、路也好、風景也好，都是一個客觀的元素，很多時候，我們反而忽略了做司機的角色。面對同一車輛、同一條路、同一風景，不同司機可以有不同的想法及心態，而這種差別，取決於後天的修養、學習及經歷。

其實，架車是一個很多的人生體驗，當一些值得回望的東西，我們可以望望倒後鏡，又或者遇到路面上的一些狀況，也要靠看倒後鏡去調節車子。但說到真正的架駛，沒可能長時間望着倒後鏡，絕大部分時間只能前望，去應付路面出現不同的挑戰及局面，從而去到目的地。前路是好是壞，都真的要行過才知，算命的指引，只是一幅藍圍，但真正的好與壞，要事主親身感受才知。因此，作為自己生命汽車的駕駛者，後鏡的作用只是輔助，真正方向只有一個，就是只有一直向前走。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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