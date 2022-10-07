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【大行看法】高盛：領展本港零售租戶銷售額已恢復至疫情前95%　考慮利率及匯率因素決降目標價

股市 16:43 2022/10/07

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【大行看法】高盛：領展本港零售租戶銷售額已恢復至疫情前95%　考慮利率及匯率因素決降目標價

高盛引述領展 （00823） 管理層指，領展本港零售物業組合的租戶銷售額於2023財年首季（4至6月）按年增長5.8%，較上一財年下半年的6.7%放慢，但已恢復至疫情前的95%，主要因社交距離措施放寬，衣履、電器、個人保健及家庭產品等一般零售行業銷售額增長12%。截至6月底止，領展空置率只有2.8%，租賃成本由2022財年的13.1%，改善至12.9%。出租率為89.2%，較3月底止改善0.7個百分點。

計劃向內地租戶提供租金支援

高盛指，內地7個商場租戶銷售額已回復至疫情前的70%至80%，領展計劃向內地租戶提供相當於5%至10%零售租金收入的稅金支援，估計約3000萬至6000萬元。領展早前已向香港零售租戶提供的2200萬元零售租金津貼。

中港以外，領展收購澳洲悉尼市中心3個零售項目50%的交易，已於6月至7月相繼完成，當地員工亦已陸續回到辦公室上班。隨澳洲撤銷防疫措施限制，經濟回復增長，帶動當地零售銷售，預期有關收購可推高領展2023至2024財年的租金收入及每單位基金分派約2%至3%。

利率每升1點子　可分派收入減少約2%

市場關注領展分派，領展管理層指，留意到利率上升帶來的挑戰，但相信對分派的影響可控，因61%債務為定息債務。高盛預期，利率每上升1點子，領展可分派收入會減少約2%或1.5億元，但相信零售銷售會隨通脹上升。

高盛表示，考慮到利率環境及匯率因素，內地租金支援，以及新收購的觀塘項目，決定調低領展2023至2025財年的每股盈利預測3%至5%，12個月目標價亦降8.4%至78.3元。

大華繼顯：領展去年併購料可推升2024財年派息逾9%【下一頁】

過去3個月，領展股價累跌12%，主要與利率上升有關，憂影響對外併購的能力，但管理層致力透過在公開市場回購來維持股東回報，令領展2023年預測股息率約5.7厘，較十年期美國國債高約1.9個百分點，中線看好領展有能力加租，維持「買入」。

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編輯：陳韻妍

港股 大行報告 領展房產基金（00823） 目標價 領展 銷售 商場 回購 觀塘 悉尼

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