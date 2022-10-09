【企業管治】中移動香港CEO李帆風　由2G到5G見證電訊業發展

本港電訊業競爭大，中國移動香港董事兼行政總裁李帆風，走過行業多個競爭激烈的時代，由2G發展到5G，見證電訊業變遷、科技改變港人的生活。善於應變及願意堅持，助李帆風及其團隊，一起建立今天的成果。

一段影片 由IT人投身行業

李帆風1995年由加拿大返港，加入萬眾電話創辦人梁啟雄的團隊，一起競投2G流動電話牌照。促使他加入電訊業，原來是一段短片：「當時看到一段影片，提及流動電話服務改變山區及貧窮地區人民，覺得讓更多人享用到服務，很有意義。加入時只有數名員工，主要目標就是投得牌照，做好標書，我負責資訊科技、增值服務及網絡等規劃。」

1996年，萬眾電話正式取得2G服務牌照，當年讓他最深刻的，是取得牌照後要4個月內推出服務，一時間要建網、部署基建、帳單系統，又要招聘人手。李帆風表示，當時管理層包括中高層及C級要員，以至技術人員，都有向海外招聘，加上本地人才配合，最後成功推出服務。

▲ 中國移動香港董事兼行政總裁李帆風，經歷本港由2G發展到現在的5G時代，體驗到通訊技術帶動人及社會的改變。（彭振濠攝）

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2006年萬眾電話被中國移動收購，2011年李帆風獲委任為中國移動香港董事兼行政總裁。由科技總監成為行政總裁，李帆風活脫是科技人協助業務發展的好例子。他坦言，以往科技工作以項目為主，加上本身的國際經驗，當年電訊業亦多用外國廠家方案，令他更得心應手。

轉眼27年，他見證流動通訊由2G發展到今天的5G，由話音通訊，到手機可上網，再到4G走進真正流動互聯時代，現在5G又進入另一階段，見證電訊服務改善人們生活，改變社會運作，實在感觸良多。

須繼續向前 創新推動業務

而電訊業亦隨着市場需求轉變，而不斷轉型，但李帆風經歷合併轉型，一直扎根香港。他指本港電訊市場現時已達飽和，對中移動香港來說，必須繼續向前發展及轉型，他與團隊為中移動定下3種經營方向，包括：

1.由通訊服務轉到信息服務、

2.推進消費者、家庭、商業及新業務（CHBN）發展、

3.由創新推動業務。

中國移動香港董事兼行政總裁李帆風，由當年的萬眾電話一直走到今天，對公司發展而言，最重要的轉捩點，當然是2006年內地電訊商中國移動由華潤集團手上收購股份，對於管治團隊而言，是一大挑戰。其實在收購前，萬眾電話面對過低潮，李帆風及團隊堅持下，才有今天成果。

「萬眾」面對低潮 願與團隊堅持

回顧2000年科網爆破、沙士疫情、市場經濟不明朗，當年沒有投得3G牌照的萬眾電話在市場上處於弱勢。「當年沒有3G頻譜，業務發展確是遇到瓶頸。」李帆風坦言，當時有人才流失，但另一方面，又背負着公司600員工的生計，他與同事都認為要堅持，至2006年被中移動收購，有更多資源發展，令公司再上一層樓。

中移動的收購，確實令當年的萬眾電話得到新的發展，但亦為香港團隊帶來文化衝擊，李帆風笑言，當年兩地團隊首次開會，香港同事西裝領帶接待，內地團隊則不結領帶進場；翌日香港團隊以輕鬆態度面對，內地同事卻結上領帶，原來大家都希望融入對方。「大家文化不同，但互相尊重。」李帆風指往後的業務發展，亦由這方向帶動。

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人才荒是近年科技界的熱話，中國移動香港董事兼行政總裁李帆風強調，該公司有長遠規劃，一直有培育人才的方案，包括：1.實習生計劃、2.內部培訓及3.內部晉升。更相信建立信任（Build Mutual Trust）、承擔責任（Undertake Our Responsibility）及賦能關愛（Care For You）的TRY企業文化，有助吸引入才。

▲ 「正德厚生 臻于至善」是中移動的企業核心價值，強調要做好自己、回饋社會及不停追求至善。（彭振濠攝）

提升員工能力 有助日後職場

早於2015年，已開始實習生計劃，每年招募30至40名大專畢業生。李帆風表示，實習生計劃並非因人才短缺而為，而是要培育年輕人，為他們提供1年培訓，按職場取向如管理、科技或市場規劃等興趣出發，讓實習生可以按自己心目中的範疇去發展。

公司內部亦設不同培訓課程，課題包括管理、法律及技術，他強調，希望培訓有助提升員工能力，即使日後離職，亦有助他們找到合適機會。此外，李帆風亦認為，與其經常要從外找合適人才，何不考慮內部晉升。

他又提到，向外招聘人才，或未能即時了解公司內部價值，所以鼓勵內部員工提升，而且當一個員工離職，透過內部晉升，能創造更多提升機會予現有人才。

記者：彭振濠

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