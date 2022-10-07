  • 29°C
香港時間 : 20221007日 (週五) 18:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

澤連斯基籲北約對俄先發制人 俄斥圖引第三世界大戰

環球社會熱點 17:29 2022/10/07

分享：

分享：

俄烏戰事持續接近8個月，俄羅斯揚言不排除動用核武捍衛領土完整。烏克蘭總統澤連斯基周四（6日）呼籲北約應先發制人，回應俄羅斯近日屢次提出的核威脅。克里姆林宮發言人其後指控，澤連斯基試圖挑起第三次世界大戰。

拜登：普京核威脅並非開玩笑 華府宣佈採購碘片 【下一頁】

澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周四以視像形式，出席澳洲洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）會議。期間他被問及，希望北約採取什麼行動阻止俄羅斯使用核武。

澤連斯基認為，北約應先發制人打撃俄羅斯，消除其動用核武可能性。他指出北約應及時採取行動，讓俄羅斯知悉使用核武後果，並非等待莫斯科發動核打撃後，才作出回應。他重申，北約應審慎考慮向俄羅斯施壓的順序。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）回應指，澤連斯基試圖挑起第三次世界大戰，將導致難以預料的後果。

波蘭有意境內部署美核武 應付俄核震懾 【下一頁】

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）則指責西方國家煽動核戰爭，批評澤連斯基是西方操控的傀儡，這位危險烏克蘭領導人已變成能一手摧毀地球的怪物。

澤連斯基辦公室其後發聲明澄清，指總統所說的是希望在俄羅斯全面入侵前實施預防性制裁，並非呼籲北約向俄羅斯使用核武。

新聞秘書Serhiy Nikiforov在Facebook反駁俄方對核武過分歇斯底里，又指出只有恐怖主義國家俄羅斯才會利用核電廠爆炸作威脅及暗示用核武。他強調烏克蘭永遠不會這麼做。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

NYU學生聯署投訴課程太難 知名化學教授被辭退
今日
NYU學生聯署投訴課程太難 知名化學教授被辭退
普京70歲生日 獲金正恩讚揚打破美國勢力威脅
今日
普京70歲生日 獲金正恩讚揚打破美國勢力威脅
拜登特赦大麻罪行 合法化憧憬大麻股急升
今日
拜登特赦大麻罪行 合法化憧憬大麻股急升
美女性感自拍遭健身室革除會籍 竟用一招反擊
今日
美女性感自拍遭健身室革除會籍 竟用一招反擊
拜登：普京核威脅並非開玩笑 華府宣佈採購碘片
今日
拜登：普京核威脅並非開玩笑 華府宣佈採購碘片

你可能感興趣

NYU學生聯署投訴課程太難 知名化學教授被辭退
今日 13:49
NYU學生聯署投訴課程太難 知名化學教授被辭退
普京70歲生日 獲金正恩讚揚打破美國勢力威脅
今日 16:00
普京70歲生日 獲金正恩讚揚打破美國勢力威脅
拜登特赦大麻罪行 合法化憧憬大麻股急升
今日 15:30
拜登特赦大麻罪行 合法化憧憬大麻股急升
國防 地緣政治 澤連斯基 核武 烏克蘭 莫斯科 北約 戰爭 普京 俄羅斯

上一篇文章

OPEC+宣布石油減產 美民主黨人敦促反擊沙特

下一篇文章

【諾貝爾獎】著名白俄人權運動家 俄烏兩組織合奪和平獎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英女司機滿身酒味拒呼氣測試 一理由獲免牢獄
英女司機滿身酒味拒呼氣測試 一理由獲免牢獄
泰國東北托兒所槍擊增至36死 槍手自盡前殺妻兒（第三版）
泰國東北托兒所槍擊增至36死 槍手自盡前殺妻兒（第三版）
【烏克蘭戰爭】俄士兵坦克車掛白旗 赴烏軍陣地投降（有片）
【烏克蘭戰爭】俄士兵坦克車掛白旗 赴烏軍陣地投降（有片）
【烏克蘭戰爭】烏稱南部收復逾500平方公里 俄否認70萬人逃離（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏稱南部收復逾500平方公里 俄否認70萬人逃離（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月07日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月07日 時間17:00）
【丹麥王室】傳女王次子與大嫂關係複雜 曾當眾強吻女方
【丹麥王室】傳女王次子與大嫂關係複雜 曾當眾強吻女方
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款