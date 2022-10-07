澤連斯基籲北約對俄先發制人 俄斥圖引第三世界大戰

俄烏戰事持續接近8個月，俄羅斯揚言不排除動用核武捍衛領土完整。烏克蘭總統澤連斯基周四（6日）呼籲北約應先發制人，回應俄羅斯近日屢次提出的核威脅。克里姆林宮發言人其後指控，澤連斯基試圖挑起第三次世界大戰。

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澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周四以視像形式，出席澳洲洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）會議。期間他被問及，希望北約採取什麼行動阻止俄羅斯使用核武。

澤連斯基認為，北約應先發制人打撃俄羅斯，消除其動用核武可能性。他指出北約應及時採取行動，讓俄羅斯知悉使用核武後果，並非等待莫斯科發動核打撃後，才作出回應。他重申，北約應審慎考慮向俄羅斯施壓的順序。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）回應指，澤連斯基試圖挑起第三次世界大戰，將導致難以預料的後果。

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俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）則指責西方國家煽動核戰爭，批評澤連斯基是西方操控的傀儡，這位危險烏克蘭領導人已變成能一手摧毀地球的怪物。

澤連斯基辦公室其後發聲明澄清，指總統所說的是希望在俄羅斯全面入侵前實施預防性制裁，並非呼籲北約向俄羅斯使用核武。

新聞秘書Serhiy Nikiforov在Facebook反駁俄方對核武過分歇斯底里，又指出只有恐怖主義國家俄羅斯才會利用核電廠爆炸作威脅及暗示用核武。他強調烏克蘭永遠不會這麼做。

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責任編輯：郭麗明