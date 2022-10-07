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【網絡安全】八成社交通訊App收集用戶信息　專家：或盜用身份進行欺詐

科技 16:30 2022/10/07

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儲存用戶最少信息的社交App則是Telegram，僅存儲 18%的潛在數據點。（法新社）

我們經常都會使用各種社交App，例如Facebook（FB）、Instagram（IG）和WhatsApp等，分享個人訊息。但網絡安全公司TechShielder報告指出，多達80%社交App會收集用戶的線上信息，包括發送及接收的內容，這將使個人數據更易遭黑客盜竊。

【防火長城】中國網絡審查體系「防火長城」　開展新一輪網路監控

報告提到，在全球最容易遭黑客入侵的社交App中，Meta旗下的FB、IG和WhatsApp包辦了前3名，而且這三個App儲存的潛在數據點分別高達70%、67%及53%。

TechShielder表示，這些應用程式容許各方之間進行通訊，使用戶能夠發布及分享個人內容，而第三方也可共享他們收集和存儲的數據，當儲存的潛在數據點愈多，意味將更易被黑客利用，進行身份盜竊和欺詐。

Telegram儲存用戶最少信息

至於儲存用戶最少信息的社交App則是Telegram，儘管Telegram提供與 Facebook Messenger類似的服務，但它僅存儲 18%的潛在數據點。

【網絡安全】步向無密碼身份驗證　一個密碼登入多個App也安全？

研究結果還顯示，90%的應用程式會儲存有關用戶Cookies的信息，而Cookies通常存儲了眾多有用信息，例如登錄憑據，這意味著帳戶持有人不必在每次使用應用程序時都需手動登錄。換言之，萬一遭黑客獲取相關戉幸，將有更多個人數據會被外洩。

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責任編輯：陳卓賢

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