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【新股IPO】GC Construction暗盤收升28%、一手帳面賺700元　健世科技最多升6.5%、一手賺360元

新股IPO 18:54 2022/10/07

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健世科技9877及GC Construction1498暗盤

兩隻新股周一（10日）上市，今（7日）有暗盤交易，內地醫療機械研發及生產商健世科技 （新上市編號：09877） 及本地水泥承建商GC Construction （新上市編號：01489） 造好，GC Construction富途暗盤價曾高見0.72元，較招股價0.5元高4成，收報0.64元，升28%，一手5000股計算，帳面賺700元。

GC Constrution於輝立暗盤交易場收報0.62元，升24%，賬面賺600元；耀才暗盤交易場收報0.61元，升22%，賬面賺550元。

GC Construction以0.5元下限定價 一手中籤為50%，看【下一頁】

健世科技暗盤則較為反覆，其中富途暗盤一度較招股價跌近3%，低見27元，最終收升6.5%，收報29.6元，一手帳面賺360元。於輝立暗盤交易場，收報28元，較招股價高0.7%，一手帳面賺40元。於耀才暗盤交易場現報27.8元，無升跌。

健世科技以27.8元中間定價 一手中籤為58%，看【下一頁】

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【ET財智Talk】人民幣貶值危機有多嚴重？臻享王良享拆解內地經濟前景

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記者：宋佩恩

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港股 GC CONSTRUCTION（01489） 健世科技－B（09877） IPO
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