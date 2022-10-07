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【新股IPO】兩新股暗盤表現不一　GC Contruction現飈26%、一手帳面賺650元　健世科技微升1%、一手賺70元

新股IPO 18:04 2022/10/07

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健世科技9877及GC Construction1498暗盤

兩隻新股周一（10日）上市，今（7日）有暗盤交易，內地醫療機械研發及生產商健世科技 （09877） 及本地水泥承建商GC Construction （01489） 表現不一，其中，GC Construction富途暗盤價曾高見0.72元，飈升逾四成，現報0.63元，升26%，一手5000股計算，帳面賺650元。

GC Constrution於耀才暗盤交易場現報0.62元，升24%，賬面賺600元；輝立暗盤交易場現報0.59元，升28%，賬面賺450元。

GC Construction以0.5元下限定價 一手中籤為50%【下一頁】

健世科技暗盤則表現不一，其中富途暗盤曾低見27元，較招股價跌3%，現報28.15元，升1%，以每手200股計算，一手帳面賺70元。輝立暗盤交易場，現報27.9元，較招股價高0.4%，一手帳面賺20元；於耀才暗盤交易場現報27.8元，無升跌。

健世科技以27.8元中間定價 一手中籤為58%【下一頁】

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記者：宋佩恩

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港股 GC CONSTRUCTION（01489） 健世科技－B（09877） IPO

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