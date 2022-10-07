【新股IPO】兩新股暗盤表現不一　GC Contruction暗盤收升28%、一手帳面賺700元　健世科技最多升6.5%、一手賺360元

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【轉數快】轉數快戶口突破1100萬個登記 再創新高
兩隻新股周一（10日）上市，今（7日）有暗盤交易，內地醫療機械研發及生產商健世科技 （新上市編號：09877） 及本地水泥承建商GC Construction （新上市編號：01489） 表現不一，其中，GC Construction富途暗盤價曾高見0.72元，飈升逾四成，收報0.64元，升28%，一手5000股計算，帳面賺700元。
GC Constrution於輝立暗盤交易場收報0.62元，升24%，賬面賺600元；耀才暗盤交易場收報0.61元，升22%，賬面賺550元。
健世科技暗盤則較為反覆，其中富途暗盤一度較招股價跌近3%，低見27元，最終收升6.5%，收報29.6元，一手帳面賺360元。於輝立暗盤交易場，收報28元，較招股價高0.7%，一手帳面賺40元。於耀才暗盤交易場現報27.8元，無升跌。
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記者：宋佩恩