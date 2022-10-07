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【美容科技】屈臣氏推出Skinfie Lab　一張自拍測膚質、推薦護膚方案

商業 16:18 2022/10/07

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全新技術Skinfie Lab智美肌，只需一張自拍照，即可為顧客推薦最適合的護膚產品。（受訪者提供圖片）

香港屈臣氏即將推出全新技術Skinfie Lab智美肌，只需一張自拍照，即可為顧客推薦最適合的護膚產品，包括潔面乳、面膜、爽膚水、精華素、眼霜、保濕霜和防曬霜等。

【合作爭議】Adidas重新審視與Kanye West合作　暫共同管理YEEZY系列

Skinfie Lab智美肌是由屈臣氏集團與歐萊雅旗下的科技應用公司ModiFace共同開發，使用人工智能分析顧客的皮膚，並制定合適的護膚方案。Skinfie Lab亦有皮膚科醫生一同參與開發，以15 年的皮膚科研究為基礎，分析超過 16,000 張自拍圖像，能準確從顧客的自拍照中偵測出皮膚狀況，包括暗瘡、細紋、色素沉澱、粗大毛孔、皺紋、光澤度、皮膚緊緻度和整體皮膚質素。

Skinfie Lab能提供個人化皮膚分析。（受訪者提供圖片）

 

顧客只需要上傳自拍照，並在手機上回答一些簡單問題。Skinfie Lab便能提供個人化皮膚分析，同時推薦貼合顧客需要的產品，包括潔面乳、面膜、爽膚水等1萬款產品；顧客更可即時於屈臣氏網上商店購買產品。

Skinfie Lab將率先於香港屈臣氏推出，在明年初前，將會陸續擴展至泰國、台灣、菲律賓、新加坡、馬來西亞及印尼屈臣氏。

【疫市營商】二手衫商店瞄準年輕人市場　為逾萬件舊衫覓新主人（有片）

【零售復常】放寬防疫措施效果更勝消費券　玩具店生意升1成

責任編輯：葉泳珊

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