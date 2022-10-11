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【緣份到了@iM網欄】菩薩一直都在你身邊

名人薈萃 16:00 2022/10/11

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這個故事是講述: 無著菩薩在一個山洞裡修法時的經歷，希望與彌勒菩薩相應。如是者，無著菩薩在山洞三年，而彌勒菩薩也沒有顯現，他生了退悔心，打起包袱就準備下山了。

當他走到山洞口時，見到樹上有一個鳥窩，母鳥給幼鳥餵食的時候，用翅膀拍打那鳥巢起飛，日子久了，樹枝拍出了深深的痕跡。

他想到鳥那樣柔軟的羽毛，都能將樹枝拍打出痕來，那是多麼大的功夫呀！我這三年下的功夫跟小鳥比，算不了什麼！立刻回到山洞裡，繼續自己的修行。

又一個三年的苦修，仍然沒有見到彌勒菩薩，他再次生起退悔心，收拾包袱下山。

在下山的路上，他看到岩石被水滴滴答成一個大窟窿，肯定是經過了很長的時間。看到這個情景，他又感到自己的修行還是不夠，再次回去繼續修行。

又是三年，這就九年了，還是沒有彌勒菩薩的消息。無著菩薩真的要退悔了，再次下山。走過了苦行林，穿過尼連禪河，到了村子的路口，看到一個老婆婆拿著一根鐵棒在打磨。

無著菩薩覺得奇怪，就問:「在幹什麼？」

老婆婆答:「在磨繡花針。」

無著菩薩大感吃驚地說: 「不可能吧！」

老人家說，已經成功打磨出來了許多

無著菩薩想到一個老人家還能有這樣的成就，自己的九年又算什麼呢！他就又回到山洞繼續修行。

第四個三年，整十二年還是沒有消息。這次是徹底的灰心了，不修了。

他下山來到市集時，看到一隻全身長滿了瘡的狗，瘡上都生了蛆。狗的背上有一塊瘡，怎麼也舔不到。在地上翻轉，發出痛苦的聲音。

無著菩薩看到這個情景，感同身受。聯想到自己苦修十二年也沒有成就，生起了對狗的悲憫心。

來吧！我用手給你撓撓，可是手很粗不柔軟，一觸到狗，更增加了狗的痛苦。於是無著菩薩就準備用自己的舌頭給狗舔一舔！

當他閉著眼睛伸出舌頭去舔的時候，沒有碰到這隻狗，卻碰到泥巴。狗狗不見了，彌勒菩薩的報身顯現了出來。

這一下，無著菩薩就有點生氣了，我苦修了十二年你沒有出現，我不修了你卻出來了。

彌勒菩薩就回答說: 「這十二年我是無時無刻不在你身邊，因為你修的和我不相應，所以看不到我。雖然你在苦修，但是內心沒有生起和彌勒菩薩相應的大慈悲心。現在是因為你能對這隻狗產生莫大的慈悲心，仗著慈悲心的功德力將大部份的業障清淨，你才能夠看到我和我相認。」

有些朋友會問，既然佛菩薩無量無數如恆河沙，為什麼他們不在空中給眾生大放光明，演說佛法呢？

其實，佛菩薩是無處不到、無處不顯的，只是由於眾生的業障、習氣深重，而不得見，眾生不見佛陀，是因為眾生自身業障等原因所致，是不能怪佛陀不顯現的，也根本就不存在佛陀顯與不顯的問題。

有時我們身邊的人來點化我們，其實這也是佛菩薩對眾生的提點。至於是否人人也能接收到，就要看各人的造化。

萬念由心生，心生佛，萬物 皆是佛！

心存善念，心中有佛，則人人都是佛！

別錯過你身邊的佛菩薩！

作者_旺秋（賴櫻華）簡介：

學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。

Blog：https://wongchau.wordpress.com/author/wongchau/page/128/

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