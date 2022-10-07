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【多相】亞洲樓王室內設計團隊設計　KOKO HILLS住客會所直擊

股樓投資 16:09 2022/10/07

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會德豐地產旗下九龍東KOKO HILLS、KOKO RESERVE，日前首度開放住客會所Club KOKO予傳媒參觀。發展商指，住客會所以北意大利度假勝地為設計藍本，由山頂豪宅MOUNT NICHOLSON的室內設計公司設計，而住客會所及園林面積逾7.2萬平方呎。

    點擊圖片放大
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會德豐地產常務董事黃光耀說，KOKO HILLS、KOKO RESERVE已屆現樓，將分批發信通知業主收樓，預計月內完成交樓程序，而項目今日（10月7日）起開放現樓示範單位予準買家參觀，而同系KOKO HILLS第3A期最快下月底推出。

他續稱，為配合現樓銷售及讓買家有更靈活彈性的付款選擇，除現有120天現金優惠付款計劃，新增180天、 270天及360天現金優惠付款計劃，另新增「提前成交現金回贈」，若買家簽約後選擇提前成交，更享有樓價回贈，最高可達樓價1.7%。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 樓價 KOKO RESERVE KOKO HILLS 會德豐地產

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