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【山地悠遊人生@iM網欄】環宇獵奇 世上冤魂最多的地方

名人薈萃 11:00 2022/10/09

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前幾天波蘭政府要求德國賠償約 1.3 萬億美元，以彌補在二戰期間的損失。不禁想起世上最恐怖，最多冤魂的地方，奧斯威辛集中營Auschwitz-Birkenau，它是波蘭必去景點，位於離第二大城市Krakow 約 60公里的小鎮奧斯威辛 Auschwitz，是德國納粹期間規模最大的集中營及滅絕營，估計約有110萬猶太人在這裡被殺，是所有集中營中死亡人數最多的。參觀現場可深刻了解人類史上最荒謬的種族滅絕行動，比電影震撼多了。

同場加映：【青姐話】結餘快清零 定存最有型

集中營入口大閘上面寫着「勞動帶來自由」。

要了解二戰中這段最黑暗的歷史一頁，要從希特勒統治期間說起，納粹陸續在歐洲各地建造了20幾座集中營，一開始是囚禁反納粹政治犯與戰俘為主，奧斯威辛建於1940年，當初選擇此地是因為附近就是鐵路交會點，而且在郊區。但自從1942年通過種族滅絕方案後，就開始進行針對猶太人的地毯式搜捕及屠殺行動，納粹可以神不知鬼不覺地將大批猶太人運送至奧斯威辛，展開肆無忌憚的大規模屠殺行動。

1944年德軍開始節節敗退時，納粹下令加速殘害猶太人，把集中營轉變成滅絕營，處理及快速殺戮，當時全世界猶太人口三分之一，約510萬猶太人死於這場屠殺浩劫，其中超過100萬小孩。最後估計波蘭境內90%的猶太裔人遇害。

當時德軍匆忙撤退，來不及燒毀所有房屋及證據，奧斯威辛才被發現。

直到1945年蘇軍擊敗納粹，當時德軍匆忙撤退，來不及燒毀所有房屋及證據，才發現這個讓人震驚的現場！戰後波蘭在原址建立博物館，被完整保存，並在1979年被列為世界文化遺產。集中營主要分為奧斯威辛、比克瑙、莫諾維茨 3 個營區。另設有4個毒氣室、行刑場、化學實驗室用以進行大規模屠殺。

有想逃跑失敗的，有不少因為太痛苦而衝向電擊網選擇自殺的，被電死在鐵絲網上。

猶太人被推上火車直達集中營。抵達後，會由醫生篩選出有工作能力的人，而被評定為沒有價值的人，如老弱婦孺會直接被送往毒氣室。他們被告知是進行消毒，所以要求裸身走入毒氣室，為了減少恐慌，室內佈置就像是浴室，在毒氣釋放後20分鐘內會致死，毒氣室外還有個觀賞孔，讓納粹長官可以觀看整個過程。

之後屍體的毛髮及金牙會被拔掉，在這人間煉獄裡搬運屍體的，就是那些被篩選出來有工作能力的人。他們過著生不如死的生活，一般熬不過兩個月，病死、餓死、凍死或被虐待至死，很多人嘗試逃走被殺，另外有不少因為太痛苦而衝向電擊網選擇自殺的。集中營的恐怖程度使波蘭的學校只會安排14歲以上的學童參觀。博物館不建議十二歲以下入場參觀。

博物館提醒着人類的反思之路，不要因盲目、狂熱而殘忍地犯下不可思議的暴行，希望悲劇不要再次發生。

旅行是開眼界，愈看得多，愈覺得世界如斯之美，但同時深深體會到人性之醜惡。世界各地都有萬人塚及戰爭遺址；從柬埔寨、越南、中國、波斯尼亞和黑塞哥維那、盧旺達、波蘭、德國等等。每次我都覺得鬼不可怕，人類才是最可怕的。

一個人在戰爭期間，可以是天使也可以是魔鬼，就算十惡不赦的人也有愛人和家人！權力讓人失去理智，就如有個已婚女納粹長官喜歡收集有漂亮紋身的人皮，用人皮製成的燈罩、書套、手包、皮鞋等。博物館提醒著人類的反思之路，不要因盲目、狂熱而殘忍地犯下不可思議的暴行，希望悲劇不要再次發生。可惜人類從來沒有在歷史中學到教訓。

PS: 西方國家普遍認知是美國解放了奥斯威辛，其實1945年1月27日是蘇軍解放了該地。

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

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