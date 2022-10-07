【身心健康】太古坊舉辦「+UP! Better Living Pop-ups」活動　推出一系列「自療」課程及期間限定生活店

太古坊由即日起，於ArtisTree舉辦為期2個月的「+UP! Better Living Pop-ups」，把身心靈健康的概念輕鬆融入日常生活中，為大眾紓緩日常壓力及為身體充電。當中重點活動包括：由著名頌缽藝術家及舞台設計師曾文通銳意創作的「頌缽聲音之旅」、+UP! Better Living Pop-ups x kapok期間限定生活店、夥拍太古坊租户合辦的「鍛鍊身心新體驗」鍛鍊課程，及2項企業慈善競賽。

著名頌缽藝術家及舞台設計師曾文通銳意將太古坊的多用途藝術和表演活動場地ArtisTree打造成一個靜心體驗館，結合視覺藝術、頌缽聲頻和靜心，為太古坊社區及公眾帶來多重感官的「頌缽聲音之旅」。「頌缽聲音之旅」將於10月舉行，並開放予太古坊租户和公眾報名參與。門票預約詳情將於太古坊網頁公布。

「頌缽聲音之旅」

日期： 2022年10月至11月 (指定日期及時間) 地點： 鰂魚涌英皇道979 號太古坊康橋大廈1 樓ArtisTree 入場費用： (星期一至五) 每節港幣100元 / (星期六) 每節港幣200元 登記： 請透過活動網站或 Taikoo Social 登記。

另外，生活趣味選品店kapok聯同太古坊首次推出其以「自療」為主題的期間限定生活店，為太古坊社區帶來滋長身、心、靈健康的產品，讓健康、好生活的概念輕鬆於日常生活中實踐。

+UP! Better Living Pop-ups x kapok 期間限定生活店

日期： 即日起至2022年11月25日 開放時間： 星期一至五上午11時至晚上8時

特定星期六（10月15日及10月29日）上午11時至下午5時 地點： 鰂魚涌英皇道979 號太古坊康橋大廈1 樓ArtisTree

而「鍛鍊身心新體驗」鍛鍊課程將在ArtisTree內舉辦，課程包括：H-Kore著名的陰/陽瑜伽、CircuitKore及Kore Focus體驗班；Joint Dynamics的高強度訓練及Move & Stretch課程，以及PURE Fitness提供的BODYCOMBAT™和普拉提課程。

「鍛鍊身心新體驗」鍛鍊課程

日期： 2022年10月 (指定日期及時間) 地點： 鰂魚涌英皇道979 號太古坊康橋大廈1 樓ArtisTree 入場費用： 每節港幣100元 登記： 請透過活動網站或 Taikoo Social 登記。

此外，為了進一步向太古坊內的公司企業推動「健康工作」的概念，太古地產將於11月舉辦首屆「室內高爾夫球賽」及「八小時慈善單車賽」。邀請所有太古坊租户以企業團隊形式參與，為慈善機構籌款，活動籌得的所有善款將全數捐出，回饋社會大眾。

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