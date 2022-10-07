【長和系】屈臣氏集團在港推自拍AI皮膚分析Skinfie Lab智美肌　料明年初前擴展至其他亞洲地區

▲ 屈臣氏集團在港推自拍AI皮膚分析Skinfie Lab智美肌 料明年初前擴展至其他亞洲地區

長和 （00001） 旗下屈臣氏集團宣布，將於亞洲地區推出人工智能皮膚分析功能Skinfie Lab 智美肌，顧客只需一張自拍照，便可提供個人化的護膚產品推薦。Skinfie Lab會率先於香港屈臣氏推出，並計劃在2023年初前，陸續擴展至泰國、台灣、菲律賓、新加坡、馬來西亞及印尼屈臣氏。

Skinfie Lab由屈臣氏集團與ModiFace共同開發，ModiFace為歐萊雅的科技應用公司，專注研發人工智能和擴增實境。Skinfie Lab與皮膚科醫生共同研發，以15年的皮膚科研究為基礎，運用人工智能分析了超過16,000張自拍圖像。

屈臣氏集團指，顧客只需要將自拍照上傳，並在手機上回答一些簡單問題。Skinfie Lab便能提供個人化且深入的皮膚分析，同時推薦貼合顧客需要的產品，包括潔面乳、面膜、爽膚水、精華素、 眼霜、保濕霜和防曬霜，顧客更可即時於屈臣氏網上商店購買產品。

屈臣氏集團亞洲首席數碼總監吳逸群表示，許多顧客希望能更了解自己的皮膚，但他們往往不知從何入手，相信Skinfie Lab將會改變顧客購買護膚產品的模式。

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編輯：袁諾曦