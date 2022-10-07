【iMoney Giftaway】送《PopWalk小出走‧日漫遊佐賀へようこそ》精選禮品乙份

名額45份

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「0+3」入境檢疫措施實施後，不少港人都躍躍欲「飛」，首選的地點一定是港人最愛的日本。最近PopWalk 聯乘日本佐賀縣觀光連盟，首次推出《PopWalk 小出走‧日漫遊佐賀へようこそ》，等大家為遊日做好準備，率先體驗佐賀縣的特色旅遊樂趣！不論是色彩繽紛的國際熱汽球節、悠閒舒爽的嬉野Tea Cycling 和爆發忍力的忍術攻略，都最適合一家大細齊齊暢玩！

今期iMoney將送你PopWalk精選禮品，包括: Candy Colour彩繪風直身雨傘(20份)、日本風超輕抗UV摺疊雨傘(12份、款式隨機)、富士山系手提輕便電風扇 (13份)



如想獲得充滿日本風的禮品，立即登入以下網址參加遊戲﹕

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截止日期﹕2022年10月14日（下午2時正）

^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品須到 將軍澳Ocean PopWalk換領。

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