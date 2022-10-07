  • 29°C
香港時間 : 20221007日 (週五) 19:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iMoney Giftaway】送《PopWalk小出走‧日漫遊佐賀へようこそ》精選禮品乙份

理財智慧 18:30 2022/10/07

分享：

分享：

【iMoney Giftaway】送《PopWalk小出走日漫遊佐賀へようこそ》精選禮品乙份

名額45份
iMoney訂戶優先

0+3入境檢疫措施實施後，不少港人都躍躍欲「飛」，首選的地點一定是港人最愛的日本。最近PopWalk 聯乘日本佐賀縣觀光連盟，首次推出《PopWalk 小出走‧日漫遊佐賀へようこそ》，等大家為遊日做好準備，率先體驗佐賀縣的特色旅遊樂趣！不論是色彩繽紛的國際熱汽球節、悠閒舒爽的嬉野Tea Cycling 和爆發忍力的忍術攻略，都最適合一家大細齊齊暢玩！

今期iMoney將送你PopWalk精選禮品，包括: Candy Colour彩繪風直身雨傘(20份)、日本風超輕抗UV摺疊雨傘(12份、款式隨機)、富士山系手提輕便電風扇 (13份)
 

如想獲得充滿日本風的禮品，立即登入以下網址參加遊戲﹕

1) 「Like/讚好」 iMoney 智富雜誌

2) 於Comment 欄Tag 1位朋友；

3) 「Like/讚好」及「Share/分享」此帖（請於分享時將帖子設定為公開以便查核）；

4) 登入https://bit.ly/3fKhFwd 回答簡單問題及填妥參加表格

 

截止日期﹕2022年10月14日（下午2時正）

 

^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品須到 將軍澳Ocean PopWalk換領

^iMoney 智富雜誌保留一切更改此活動之權利，恕不另行通知及保留最終決定權。

 

開啟hket App，閱讀全文

上一篇文章

【談保說道】淺談人生醫療信貸戶口 慎防保單成「殭屍保單」

下一篇文章

【抽獎活動】為慶祝成立160周年 香港中華煤氣推「煤氣160一路賞您大抽獎」將送出總值超過160萬元獎賞
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

近九成鐵路盤呎價跌　4個今年跌20%　唯獨7個屋苑有得升
近九成鐵路盤呎價跌　4個今年跌20%　唯獨7個屋苑有得升
【港元定存】livi bank推最新港元高息定存優惠　新舊客戶可享一年期定存年利率3.8%
【港元定存】livi bank推最新港元高息定存優惠　新舊客戶可享一年期定存年利率3.8%
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【MPF】強積金9月份人平均虧損達1.8萬元 較預期更高 打工仔該如何應對？
【MPF】強積金9月份人平均虧損達1.8萬元 較預期更高 打工仔該如何應對？
【第4季部署】大摩下調恒指明年中目標至19400點 看好17隻港股值博反彈
【第4季部署】大摩下調恒指明年中目標至19400點 看好17隻港股值博反彈
【消費情報】海洋公園「哈囉喂全園祭2022」復辦鬼屋　4大主題鬼屋介紹+門票詳情一覽
【消費情報】海洋公園「哈囉喂全園祭2022」復辦鬼屋　4大主題鬼屋介紹+門票詳情一覽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款