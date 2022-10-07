【板塊追蹤】摩通料第四季續受壓 內地車股領跌

恒指日前大漲逾千點後周五（7日）低開，收市回落到17740點。內地車股同日表現低迷，其中蔚來（09866）及理想汽車（02015）跌逾一成，分別跌10.5%及15.2%。摩根大通指，內地車股面臨的壓力可能在第四季持續。

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摩通指，內地車股的股價表現和乘用車銷售可能會於第四季持續受壓。目前該行所覆蓋的內地汽車公司股價在今年累計回調34%，主要受累於第二季上海封城期間的生產損失、成本上漲以及首兩季業績不理想。該行又指，車股5至6月的股價反彈屬短期，因其估值不具吸引力，以及銷售和競爭環境惡化，並認為上述因素會在第四季度持續。

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該行認為盈利透明度是車股股價表現的關鍵，表示蔚來、廣汽（02238）和比亞迪（01211）仍然是訂單積壓和盈利能見度相對高於同行的OEM廠商。另一方面，該行仍然建議投資者對卡車領域和選定的傳統代工生產廠商，如吉利（00175）和長汽（02333）等保持謹慎，認為這些股票短期內或繼續橫行。

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撰文：鄭昊彤