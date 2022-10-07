【區塊鏈】加密貨幣交易所幣安遭黑客入侵 預計損失約一億美元

世界最大加密貨幣交易平台幣安（Binance）近日再被黑客入侵，根據外媒報導，黑客通過攻擊其公司的幣安智能鏈（Binance Smart Chain blockchain network， BSC）成功盜取近1億美元（7.8億元）。

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幣安創辦人趙長鵬對此致歉，他強調問題暫時已受控，資金仍安全。幣安發言人指，初步估計由BSC盜取的資金達1億（7.8億元）至1.1億美元（8.58億元），目前BSC已暫停交易及資金轉移。截至目前為止，今年黑客從各種跨鏈橋中盜取的資金已超過20億美元（15.6億元）。

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事年發生後幣安連夜發佈節點升級檔案 v1.1.15，據了解可封鎖黑客的地址，並且暫時將Binance Beacon Chain和BSC的原生跨鏈關閉。

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記者：鄭日棱