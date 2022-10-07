【保你大】買人壽定意外保好？人壽保障死亡風險　意外保生存保障

意外事故無日無之，但近期的意外好像特別恐怖，繼紅館的電視屏幕和地盤天秤無故墜下之後，早前又有田螺車飛墮事故。幾宗意外，除了導致死亡之外，也有無辜者嚴重受傷，實在令人唏噓。

這一天大清早，筆者來到芳姐的茶餐廳，見到芳姐和幾個伙記望着報紙議論紛紛，原來大家都在談論田螺車的意外事故。這時，阿蘇走過來跟筆者搭訕。

蘇：「森哥，我有個保險學上最基本的問題想問。」

森：「最基本？」

蘇：「是的，其實人壽和意外保險有甚麼分別呢？」原來，阿蘇對於保險仍是一知半解。

森：「阿蘇，簡單來說，人壽是因為意外或疾病過身，都可以有得賠，但意外就一定要因為意外過身才有得賠！」

蘇：「森哥，那麼，我們應該買人壽還是買意外呢？而最重要是，買人壽貴些，還是意外貴些？」阿蘇的問題很有趣。

森：「阿蘇，這樣吧！剛才我已經指出，人壽是因為意外或者疾病過身，都有得賠，但意外就一定要因為意外過身才有得賠。從邏輯上看，我們應該先買人壽，然後為了加強意外保障，再買一些意外保險。如果人壽的保障範圍大一些，你自己說，應該是人壽貴還是意外貴呢？」

蘇：「那麼一定是人壽貴呢！」

森：「對呀，但我想提一點，人壽絕對是保障死亡的風險，但意外保險卻不止於此，因為它的最大意義不是保障意外死亡，而是生存保障！」

芳：「生存保障？」芳姐聽到我這樣說，也走過來跟我對話。

【大行點睇】「0+3」刺激商務旅遊 富瑞：料寫字樓率先復甦 最看好呢2隻商業地產股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

森：「對呀，芳姐，正如我所說，人壽保險只保障因疾病或意外導致的死亡，但很多時候，意外不一定會導致死亡，如果不幸因意外導致永久傷殘，即是俗語說的『死唔去』才是問題，因為你仍然生存，但可能已經不能工作，甚至要繼續治療。這個時候，意外保險就大派用場，因大多數意外保險都提供傷殘保障，例如斷肢、失明、失聰或者嚴重燒傷等，意外保險可以作出全部或大部分賠償，至少可以暫時解決傷者的生活費或其他醫藥開支！」阿蘇和芳姐都聽得津津有味，但阿蘇突然望着芳姐。

蘇：「芳姐，妳有替我們買意外保險？我們的工作都好危險……」

芳：「阿蘇，你應該知道，我一向好照顧員工的，除了法例規定要買的勞工保險外，我有幫你們買意外保險呢！我想起，森哥，為甚麼收銀霞姐的意外保險，好像保費便宜過阿蘇那份呢？」

森：「芳姐，意外保險的最大特色是按投保人的職業類別劃分保費，一般來說，保險公司會將投保人的職業分為4大類（見附表）。」

意外保險四大職業級別 1. 辦公室工作而絕無危險性的職業，例如律師、行政人員及文員等 2. 具輕微危險性的職業、如經常要在戶外工作、例如信差、推銷員 3. 熟練或半熟練技術人員，例如面包師傅、電子裝配員 4. 須使用重型機械或其具危險性職業，例如地盤工人、職業司機

註：以上為意外保險常見不保事項及職業級別，個別條款要視乎不同保險公司及不同計劃而定。

蘇：「4大類？我屬於哪一類呢？」未待我說完，阿蘇便急不及待想知道他是屬於哪一個職業級別。

森：「簡單來講，從事文職，不用外出工作的都屬於標準保費，而推到最極端，即在戶外從事較危險工作，最簡單例子就是職業司機，一般都會是第四級，保費會貴一點，即俗稱的加loading。」

芳：「咦，要加多少呀？」

森：「每間保險公司的成本和風險計算都不同，好難一概而論，總之每一級都會加少許！不過，有時候，有保險公司會將級別一和二歸一類，三和四歸為另一類，即只分兩個價錢也有，甚至有時候為了促銷，推出一些劃一職業級別的意外保險，即是不分職業級別都同一個價錢。」

撰文：羅國森 資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

＊以上內容輯錄自第780期《iMoney》Focus。

同場加映：【青姐話】結餘快清零 定存最有型

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳楚琨