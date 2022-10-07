【金山軟件3888】受金山雲拖累發盈警 金山軟件挫逾15%

日前金山軟件（03888）發布盈警，表示受在美國上市的金山雲（KC.US）股價及財務表現低迷影響，料將計提減值撥備約50億元至59億人民幣，摩根士丹利指金山軟件或因而在今年錄得巨額虧損。受消息拖累，金山軟件周五（7日）收報18.72元，大跌15.3%。

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大摩表示，由於金山雲股價和財務表現不佳，預計將就此計提稅後減值準備約50億元至59億人民幣，將扭轉其於2020年分拆金山雲時錄得的91億元人民幣收益中的一大部分，意味著金山軟件今年可能會錄得巨額虧損。該行亦認為不能排除金山軟件於金山雲可能在本港作第二上市時注入現金的可能性。按市價計算，金山雲目前於金山軟件的每股價值約0.9港元或僅3%至4%。

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金山雲曾於今年7月向港交所遞表，擬在港交所雙重上市。據招股書披露，公司前三大股東，分別為金山軟件、小米集團以及雷軍個人，合計持股比例超六成，其中金山軟件持股37.4%為第一大股東。

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撰文：鄭昊彤