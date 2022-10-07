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普京70歲生日 獲金正恩讚揚打破美國勢力威脅

環球政治 16:00 2022/10/07

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今日（7日）為俄羅斯總統普京的70歲生日，北韓領袖金正恩致電普京祝賀其生日。金正恩更讚揚普京打破美國勢力的威脅，為實現建設強大國家取得舉世矚目的成就。

拜登：普京核威脅並非開玩笑 華府宣佈採購碘片 【下一頁】

北韓官媒朝中社報道，金正恩今日致電祝賀普京（Vladimir Putin）70歲生日快樂，稱要向普京送上溫暖的祝福。

金正恩讚揚普京長期肩負國家元首重任，為實現建設強大國家的戰略目標取得舉世矚目的成就，更深受廣大民眾的尊敬和支持。

他更指普京具有卓越的領導能力和意志，帶領俄羅斯打破美國及追隨美國勢力的威脅，堅守國家尊嚴與根本利益。

北韓與俄羅斯2019年於海參崴首次會晤時達成協議，金正恩形容兩國根據協議發展睦鄰合作關係、維護地區和平穩定及實現國際正義，兩國合作更達到空前水平。

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金正恩祝願俄羅斯及北韓的合作關係，能應時代要求及人民意願發揮重要作用。

北韓近日連續多次試射導彈，使朝鮮半島局勢再次加劇。北韓更拒絕響應與美國或南韓對話的提議，韓聯社分析指北韓試圖凸顯與中俄的合作關係。

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責任編輯：鄭錦玲

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