【防火長城】中國網絡審查體系「防火長城」　開展新一輪網路監控

▲ 防火長城（Great Firewall）是由中國內地政府所建立的網絡審查體系，據外電報道，當地已推出新一輪網絡管制，大規模封殺反政府偵測與追蹤工具。

中國內地近日推出新一輪網絡管制，限制使用反政府偵測與追蹤工具的中國內地用戶。據Github一份有關中國網絡審查體系防火長城「防火長城」（Great Firewall，GFW）的報告指出，由今年10月3日起，已有逾100名中國用戶表示採用傳輸層安全協定（Transport Layer Security，TLS）技術的反「防火長城」伺服器遭封殺。

防火長城是由內地政府所建立的網絡審查體系，用於阻擋民眾瀏覽特定海外網站，或緊密追蹤民眾在網路上的足跡與訊息。報告指出，內地政府過去也有阻擋TLS技術，惟近日的限制行動規模進一步擴大，針對有關反「防火長城」伺服器的端口進行封鎖，如果用戶更改端口並繼續使用該伺服器，更會直接將整個IP地址徹底封鎖。

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據外媒《TechCrunch》報道，中國有超過一半的民眾都使用TLS技術相關工具來避免當地的網絡監控，部分用戶更會購買自己的網域，並建構相關裝置來避開防火長城，惟大部分用戶只能直接購買內建TLS技術的服務。而是次遭封阻擋的工具包括Trojan、Xray、V2Ray TLS+Websocket、VLESS，以及gRPC協議。

其中，Trojan是利用TLS加密方式越過防火長城的工具，而Xray、V2Ray、VLESS則為類似VPN的互聯網隧道和私隱工具。另一工具Naiveproxy則未受影響，惟其避過封殺的原因不明。

專案研究：200個VPN 今年已不復見

報道又指出，中國自2017年起將為獲得授權的VPN都視為非法，僅有部分基於商業或是學術需求的網絡使用獲許可。而過往反監控工具即使被封殺，會在短時間內恢復功能，提供TLS技術者也通常能透過使用不同的用戶名稱，迅速地再次回歸用戶手中。

然而，早前由長期監控中國防火長城封鎖狀況的非牟利組織 GreatFire（GreatFire.org）旗下的Apple Censorship專案研究指出，去年夏天還能正常運作的200個VPN，今年已不復見。

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責任編輯：張寶燕

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