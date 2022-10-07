  • 29°C
香港時間 : 20221007日 (週五) 18:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【防火長城】中國網絡審查體系「防火長城」　開展新一輪網絡監控

科技 15:37 2022/10/07

分享：

分享：

防火長城（Great Firewall）是由中國內地政府所建立的網絡審查體系，據外電報道，當地已推出新一輪網絡管制，大規模封殺反政府偵測與追蹤工具。

中國內地近日推出新一輪網絡管制，限制使用反政府偵測與追蹤工具的中國內地用戶。據Github一份有關中國網絡審查體系防火長城「防火長城」（Great Firewall，GFW）的報告指出，由今年10月3日起，已有逾100名中國用戶表示採用傳輸層安全協定（Transport Layer Security，TLS）技術的反「防火長城」伺服器遭封殺。

防火長城是由內地政府所建立的網絡審查體系，用於阻擋民眾瀏覽特定海外網站，或緊密追蹤民眾在網路上的足跡與訊息。報告指出，內地政府過去也有阻擋TLS技術，惟近日的限制行動規模進一步擴大，針對有關反「防火長城」伺服器的端口進行封鎖，如果用戶更改端口並繼續使用該伺服器，更會直接將整個IP地址徹底封鎖。

【網絡安全】步向無密碼身份驗證　一個密碼登入多個App也安全？

【Google Chrome漏洞】研究機構稱Chrome瀏覽器漏洞最多　籲用戶盡快更新

據外媒《TechCrunch》報道，中國有超過一半的民眾都使用TLS技術相關工具來避免當地的網絡監控，部分用戶更會購買自己的網域，並建構相關裝置來避開防火長城，惟大部分用戶只能直接購買內建TLS技術的服務。而是次遭封阻擋的工具包括Trojan、Xray、V2Ray TLS+Websocket、VLESS，以及gRPC協議。

其中，Trojan是利用TLS加密方式越過防火長城的工具，而Xray、V2Ray、VLESS則為類似VPN的互聯網隧道和私隱工具。另一工具Naiveproxy則未受影響，惟其避過封殺的原因不明。

專案研究：200個VPN 今年已不復見

報道又指出，中國自2017年起將為獲得授權的VPN都視為非法，僅有部分基於商業或是學術需求的網絡使用獲許可。而過往反監控工具即使被封殺，會在短時間內恢復功能，提供TLS技術者也通常能透過使用不同的用戶名稱，迅速地再次回歸用戶手中。

然而，早前由長期監控中國防火長城封鎖狀況的非牟利組織 GreatFire（GreatFire.org）旗下的Apple Censorship專案研究指出，去年夏天還能正常運作的200個VPN，今年已不復見。

【網絡攻擊】新型商業電郵詐騙盛行　冒充公司老闆騙取電匯

責任編輯：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【WhatsApp Beta】防止閱後即焚圖片遭留底　WhatsApp擬禁止截圖錄影
2022/10/06
【WhatsApp Beta】防止閱後即焚圖片遭留底　WhatsApp擬禁止截圖錄影
【iPhone 14】日本iPhone全球最平？　iPhone 14 128GB約售6,500元
2022/10/06
【iPhone 14】日本iPhone全球最平？　iPhone 14 128GB約售6,500元
【IG廣告】Instagram個人檔案、瀏覽頁面也將加入廣告　推出AR廣告公開測試版
2022/10/06
【IG廣告】Instagram個人檔案、瀏覽頁面也將加入廣告　推出AR廣告公開測試版
【大屏幕比拼】iPhone 14 Plus香港正式開賣　售7,699元起（附iPhone 14 Pro Max及13 Pro Max規格比較）
今日
【大屏幕比拼】iPhone 14 Plus香港正式開賣　售7,699元起（附iPhone 14 Pro Max及13 Pro Max規格比較）

你可能感興趣

【WhatsApp Beta】防止閱後即焚圖片遭留底　WhatsApp擬禁止截圖錄影
13:15 2022/10/06
【WhatsApp Beta】防止閱後即焚圖片遭留底　WhatsApp擬禁止截圖錄影
【iPhone 14】日本iPhone全球最平？　iPhone 14 128GB約售6,500元
17:55 2022/10/06
【iPhone 14】日本iPhone全球最平？　iPhone 14 128GB約售6,500元
【IG廣告】Instagram個人檔案、瀏覽頁面也將加入廣告　推出AR廣告公開測試版
18:50 2022/10/06
【IG廣告】Instagram個人檔案、瀏覽頁面也將加入廣告　推出AR廣告公開測試版
網絡保安 移動裝置 科技產品 中國 VPN

上一篇文章

【網絡安全】八成社交通訊App收集用戶信息　專家：或盜用身份進行欺詐

下一篇文章

【機迷熱話】Steam Deck掌機專用基座　已開放預購
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iPhone 14】日本iPhone全球最平？　iPhone 14 128GB約售6,500元
【iPhone 14】日本iPhone全球最平？　iPhone 14 128GB約售6,500元
【網絡安全】步向無密碼身份驗證　一個密碼登入多個App也安全？
【網絡安全】步向無密碼身份驗證　一個密碼登入多個App也安全？
【Google手機】Google Pixel 7系列登場　配備Tensor G2芯片
【Google手機】Google Pixel 7系列登場　配備Tensor G2芯片
【Google Chrome漏洞】研究機構稱Chrome瀏覽器漏洞最多　籲用戶盡快更新
【Google Chrome漏洞】研究機構稱Chrome瀏覽器漏洞最多　籲用戶盡快更新
【自立門戶】搜尋引擎Neeva進軍歐洲市場　由前Google高層開發
【自立門戶】搜尋引擎Neeva進軍歐洲市場　由前Google高層開發
【大屏幕比拼】iPhone 14 Plus香港正式開賣　售7,699元起（附iPhone 14 Pro Max及13 Pro Max規格比較）
【大屏幕比拼】iPhone 14 Plus香港正式開賣　售7,699元起（附iPhone 14 Pro Max及13 Pro Max規格比較）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款