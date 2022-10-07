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【解碼｜Saas股】金山軟件收跌16%　大摩：分拆收益料受損、不排除金山軟件需向金山雲注資

股市 16:51 2022/10/07

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【解碼｜Saas股】金山軟件急插兩成　大摩：分拆收益料受損、不排除金山軟件需向金山雲注資

摩根士丹利表示，金山軟件  （03888）  擬就金山雲（Kingsoft Cloud，美：KC）計提減值撥備約50億元至59億人民幣，扭轉其於2020年分拆金山雲時錄得的91億元人民幣一大部分的收益，即意味金山軟件今年很有機會錄得巨額虧損。金山軟件收跌16%，報18.58元，創2019年12月低，成交額3.02億元。

美國上市金山雲股價低迷　金山軟件預期9月底稅前減值撥備至少56億人幣、可看【下一頁

金山軟件因受旗下雲計算企業、納斯達克上市的金山雲（Kingsoft Cloud，美：KC）股價暴跌九成所拖累，故計劃計提減值撥備，並發盈警，預期首9個月業績將錄得重大虧損。

摩根士丹利指，公司計提減值撥備屬於非現金項目，但仍要強調真正的風險是來自公司與金山雲的股權反攤薄協議（anti-dilution agreement）。即使金山軟件管理層表明無意注資至金山雲，但該行認為不能排除金山雲在本港作第二上市時注資的可能。

金山軟件持有14.23億股金山雲，按現價計算，金山雲目前於金山軟件的每股價值約0.9元，或3%至4%。該行維持金山軟件「與大市同步」評級，目標價25元。

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編輯：姚卓然

【ET財智Talk】人民幣貶值危機有多嚴重？臻享王良享拆解內地經濟前景

港股 金山軟件（03888） 雲端 分拆 第二上市 減值撥備 盈警 軟件 大行報告
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