拜登特赦大麻罪行 合法化憧憬大麻股急升

美國總統拜登近日宣布，赦免持有大麻相關的聯邦控罪，啟動檢視大麻在毒品鑑別評估。消息刺激大麻相關股票，市場對大麻合法化持樂觀態度，股價一度急升。

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拜登（Joe Biden）表示，數以千計民眾受制於持有大麻的聯邦控罪，就業﹑房屋及教育機會受損，決定簽署行政命令赦免相關控罪，希望讓民眾免受控罪帶來的「間接受傷」。高層官員透露，超過6,500人獲赦免。

拜登稱聯邦政府處理大麻的錯誤手法影響太多人的人生，是時候修正錯誤。他亦呼籲各州政府跟上聯邦政府步伐，赦免州內因持有大麻面被檢控的人士。

特赦消息一出，相關股票股價上漲。在納斯達克掛牌的Tilray Brands股價在周四（6日）由不足3美元，收市時已達3.9美元水平，升幅約22%。加拿大大麻產業公司Canopy Growth Corporation亦在收市時升至3.75美元，上升約31%。

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美國近40州已在一定程度上合法化大麻使用，但部分州及聯邦法律仍視為不合法。拜登宣布重新評定大麻的級別被視為合法化的第一步，可能讓執法部門及公司作出轉變，受影響金額或達數百萬美元。

現時，大麻在毒品評級中被分為與海洛英及LCD等同級，較芬太尼（fentanyl）及俗稱「冰毒」（methamphetamine）高。

有評論估計，拜登此舉不止兌現競選承諾，亦希望在11月的中期選舉前安撫政治左傾選民，為民主黨爭取有利情勢，力爭保持兩院內的優勢。

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責任編輯：吳漢培