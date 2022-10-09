【MT招聘】港交所MT計畫料聘30人　具交際能力、批判性思考添優勢

為培養新人才，不少企業都設有管理培訓生（Management Trainee，MT）計劃，而起薪點高、出路好的MT計劃向來都深受畢業生青睞。一直炙手可熱、為期2年的香港交易所（港交所）MT計劃，近日亦正式展開新一輪招聘，目標提供30個名額，並會安排取錄者先後於4個部門工作，冀孕育出更多元化的人才。

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有別於以往的MT計劃，港交所將安排今屆的取錄者輪調至4個不同部門，並於每一部門逗留約6個月。該企的集團首席人力資源總監劉玉瑤稱，如按照以往的安排，只讓取錄者於一個部門工作，對港交所培育新人才並無太大影響。但作為一家多元企業，港交所着重於「培養未來的領導者」。

多元培訓安排 增職場發展優勢

新轉變除了證明港交所，甚至是整個市場，需要引進多元化人才，好連接中國和世界的機遇外，更甚的是「增強」了整個培訓計劃，讓MT可以從不同部門的業務中，真正了解市場的多元性，為其未來職場發展提供更多優勢。

她補充，新一批MT會加入哪些部門，將結合其個人興趣和公司需要再作安排。按以往MT們的喜好，預料涉及公共關係、媒體關係、內部傳播、戰略傳播的企業傳訊科，與涉及大量產品開發和不同市場分析的市場科，將會是他們的熱門選擇。

港交所的MT計劃平均每年都會收到約2,000份申請，競爭十分激烈。加上，上一任人才管理主管蔡家聰曾表明，隨時代轉變，STEM（（科學、技術、工程、數學）人才具很大吸引力。

學歷僅作參考 重交際能力

今年會否主力招聘STEM人才？劉玉瑤指，STEM人才固然重要，但該企亦留意到，以往有不少在數碼和數據管理方面表現出色的MT和港交所職員，都是非STEM學科出身。不少人相信，名牌大學出身、修讀STEM學科，甚至是入學要求極高的「神科」都有利突圍。

我們不會因為申請人的大學或學術表現，而立即不考慮（聘請）他。

由於新MT將會到不同部門工作，劉玉瑤強調，其人際交往能力和團隊合作能力十分重要，其次是要能夠作出批判性思考，積極主動地提出解決方案，助港交所了解和解決所遇到的各種問題。

願意主動以行動表達對工作熱誠的人，才是能為港交所帶來（正面）影響的人才。

不限學科 僅接受最近2年畢業生

惟她重申，今屆MT申請者仍需符合申請要求，包括：必須至少持有學士學位（香港或美國適用：二級榮譽，或英國適用：二等一級）或同等學歷，以及2023年應屆畢業生，或最近兩年畢業且工作經驗不足2年人士。MT計劃由即日起至10月16日接受報名。

有關MT計劃取錄者的起薪點，劉玉瑤則未有說明實際薪金，僅稱該企的薪酬多少由市場和競爭驅動，會透過有大量市場數據和基準，確保MT可獲「具競爭力的薪酬」。

遴選過程設5大關 需另符簡介影片

儘管申請人符合是次計劃的學歷要求，遴選過程更要「過五關，斬六將」。新一輪的港交所MT計劃的面試過程大可分為5大程序，劉玉瑤表示，應徵者在網上報名和提供相關的學歷證明後，另需進行如數字能力測試、戰略推論（Strategic Reasoning）等能力傾向測試，以考核申請人對市場的基本認知。

應徵者需提交一段簡而精的影片，講解其報名原因和對加入港交所期望。她提醒，影片作用是了解應徵者想法，從而看出其學歷以外的品質，如對行業的熱誠。因此，

不需要是專業的（影片），亦不需要花大量金錢來製作。可以使用手機自拍或請朋友協助，我們想看到的，只是（應徵者）最真實、可靠的一面。

宜多留意港交所動向 小組面試考合作

之後是正式的面試程序，港交所首先會安排合資格的應徵者進行小組面試，其間設有包含辯論和團隊合作成分的考核環節。通過小組面試後，將會再安排進行一對一的個人面試。

劉玉瑤坦言，不能透露太多關於小組面試的貼士，惟小組面試必然會遇到截然不同的陌生人，

做自己、參與對話，傾聽周圍發生的事情並參與其中，

自然能展現到自己。

此外，應徵者必須對港交所及現時的運作有一定了解，她建議，應徵者從港交所網絡和近期的媒體報道中，得知更多港交所的最新動向。以及想清楚一個考官必然會想知道的問題，就是為何要加入港交所，而非其他機構。

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記者：殷凱怡

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