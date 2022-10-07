【MIRROR演唱會】主辦方Makerville及大國文化沉默兩個月後首發聲明　稱委聘製作團隊時成本非首要考慮　承諾將交代更多細節

▲ 主辦方Makerville及大國文化沉默兩個月後首發聲明 稱委聘製作團隊時成本非首要考慮 承諾將交代更多細節

香港男子組合MIRROR今年7月底的紅館演唱會出現嚴重事故，事故發生逾兩個月後，主辦方電訊盈科PCCW （00008） 旗下Makerville及大國文化首發聲明，指聘請獨立第三方專家協助調查，將在不影響任何法律程序的情況下向公眾交代更多的細節，並強調委聘製作團隊以經驗為先，成本非首要考慮。

大國文化及Makerville表示，演唱會事件發生至今，經已超過兩個月，這段日子並沒有不斷對外交代，好像選擇了沉默，主要原因是希望待政府專家小組及各部門的調查有最終結果，更希望首先專心照顧好傷者的需要。

調查結果公布後將向公眾交代細節

事故發生後，公司立即聘請獨立第三方專家協助我們進行調查，了解事件的來龍去脈。公司內部也從不同細節搜羅資料，包括是次演唱會的籌備流程及安排、提交予相關機構的文件及現場檢查報告，以及曾建議的一系列額外安全措施等。公司明白公眾希望得知上述資料，因此在調查結果公布後，將在不影響任何法律程序的情況下向公眾交代更多的細節。

在委聘製作團隊上，聲明指，包括在演唱會擔任關鍵職務的總承辦商及監製，資歷及經驗屬首要考量。公司明白公眾對MIRROR演唱會有極高期許，所以選擇委聘被業內視為頂尖的團隊，而絕非選擇較便宜的非一線團隊，成本更非首要考慮因素。

會盡力協助傷者及支援舞者

事故導致有三位舞者受傷，包括李啟言（阿Mo）、張梓峯（阿峯）和羅德智（Zisac）。聲明指一直有關心受傷舞者，並與其家人聯繫，承諾承擔他們的醫療費用及提供其他援助，公司繼續和他們保持溝通以提供各方面適切的支援。

大國文化及Makerville稱特別感恩阿Mo爸爸及家人，願意與公司多次直接、真誠地溝通。「大家共同目的只有一個，就是盡力支持阿Mo踏上康復之路」。

同時，事發後公司亦有與舞者見面及和舞者代表保持聯絡，並提供所需協助。「我們對受事件影響的舞者深感抱歉，舞者一直是我們緊密合作的夥伴，所有舞者與MIRROR一樣，是一個精彩演出中不可或缺的元素，我們承諾會盡力在各方面繼續支援香港的舞者」。

MIRROR的身心健康是兩個月來重要工作之一

事故令MIRROR一度停工，聲明指，「這兩個月，MIRROR成員的身心健康是我們其中一樣重要的工作及責任。MIRROR透過全民造星出道，與我們一起由零開始，共同成長，彼此關係猶如家人」。今次事件對公司整個團隊及MIRROR都是沉重打擊，尤其眼見事故對MIRROR歌迷及社會大眾造成的困擾，形容「當中的歉意與難過，難以筆墨」。

聲明又指，政府當局正檢視舞台製作的監管制度，確保表演者的安全，公司亦會汲取經驗，更加努力，繼續向前。這兩個月，公司展開內部工作流程的檢視，咨詢專家及第三方意見，務求提升工作環境的規格，令台前幕後團隊能更專注作品，讓作品更有靈魂，路走得更遠。

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編輯：袁諾曦