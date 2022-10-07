【港元定存】PAOB加碼調高7個月港元定存息至3.8厘　WeLab 24個月定存息加至3.98厘

▲ PAOB加碼調高7個月港元定存息至3.8厘

虛擬銀行存款搶奪戰不輸傳統銀行，平安壹賬通銀行（PAOB）日前始推出7個月港元定期存款高息優惠，不分新舊客戶均享3.28厘年利率，該行今指客戶反應熱烈，特意加碼調高年利率至3.8%。即日起至2022年10月31日，PAOB新舊個人銀行客戶凡敍造7個月港元定期存款，可享年利率3.8%，最低存款額為100元。

以存入50萬元至PAOB計算，客戶期滿後可賺取利息高達9,500元。PAOB又指，之前已於2022年10月3日至2022年10月6日期間敍造7個月港元定期存款的客戶，同樣享有3.8%年利率。

WeLab全線上調GoSave港元定存息

值得留意的是，另一虛銀livi bank日前亦公布港元高息定期存款限量優惠。1年期年利率3.8%，與PAOB最新7個月期港元定存息率相同，livi優惠亦同樣適用於新舊客戶。倘livi客戶選擇6個月存款期，年利率則為3.6%。不過，livi的起存額要求為20萬元，高於PAOB的100元。

另外，匯立銀行（WeLab Bank）亦宣佈上調其GoSave港元定存息，3個月加至2厘、6個月3.6厘、9個月3.7厘。12個月及18個月分別升至3.8厘及3.88厘，24個月更有3.98厘。惟起存額亦要10萬元，同樣遠高於PAOB的100元。

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記者：余倩敏