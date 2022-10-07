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【機迷熱話】Steam Deck掌機專用基座　已開放預購

科技 14:51 2022/10/07

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據該Steam Deck官網顯示，基座配件Steam Deck dock的定價為89美元（約699港元）。（Steam Deck官方影片截圖）

Steam母企Valve早前推出首款掌上型遊戲主機Steam Deck，並開放香港等亞洲地區預購。隨著 Steam Deck出貨情況持續改善，Valve日前再推出專屬Steam Deck的基座配件Steam Deck dock。

據該Steam Deck官網顯示，基座配件Steam Deck dock的定價為89美元（約699港元），惟香港預購網站目前仍未有更新，用戶需要登入該Steam Deck dock網站查看更多預訂詳情。

【Steam Deck預購】Steam Deck掌機開放香港預購　最快年底出貨（附連結）

【遊戲熱話】Steam App推出限時測試　支援多種登入方法

該官方基座Steam Deck，可讓Steam Deck立起並連接外接屏幕（提供外接DisplayPort 1.4、HDMI 2.0）、有線網路、USB外接裝置和45W電源。其畫面還可輸出至多個屏幕，支援最高1440p 120Hz或4K 60Hz，以及FreeSync畫面技術。

不過，若用戶剛好有可接電的USB-C擴充座，也能作同樣用途。 

【大屏幕比拼】iPhone 14 Plus香港正式開賣　售7,699元起（附iPhone 14 Pro Max及13 Pro Max規格比較）

責任編輯：張寶燕

iPhone 14系列已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作參考：

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