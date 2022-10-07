【機迷熱話】Steam Deck掌機專用基座　已開放預購

▲ 據該Steam Deck官網顯示，基座配件Steam Deck dock的定價為89美元（約699港元）。（Steam Deck官方影片截圖）

Steam母企Valve早前推出首款掌上型遊戲主機Steam Deck，並開放香港等亞洲地區預購。隨著 Steam Deck出貨情況持續改善，Valve日前再推出專屬Steam Deck的基座配件Steam Deck dock。

據該Steam Deck官網顯示，基座配件Steam Deck dock的定價為89美元（約699港元），惟香港預購網站目前仍未有更新，用戶需要登入該Steam Deck dock網站查看更多預訂詳情。

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該官方基座Steam Deck，可讓Steam Deck立起並連接外接屏幕（提供外接DisplayPort 1.4、HDMI 2.0）、有線網路、USB外接裝置和45W電源。其畫面還可輸出至多個屏幕，支援最高1440p 120Hz或4K 60Hz，以及FreeSync畫面技術。

不過，若用戶剛好有可接電的USB-C擴充座，也能作同樣用途。

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責任編輯：張寶燕

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