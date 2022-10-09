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【成功之道】打破IT行業刻板印象　Telstra首位女性香港區董事總經理：勿被性別框架限制

12:00 2022/10/09

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元秀是首位擔任澳大利亞電訊香港區董事總經理的本地女性，她呼籲對IT有興趣的年輕女性，別因性別框架限制而放棄進入IT界。

資訊科技（IT）界向來被視為是男性主導的行業，為扭轉男多女少的困局，近年不少公司都積極吸納女將，讓女性可在IT行業大展拳腳。在IT界打滾超過30年的丁元秀（Alice），是首位擔任澳大利亞電訊（Telstra）香港區董事總經理的香港女性：「人人機會平等，別被性別框架限制。」呼籲女性勿被傳統思想嚇怕，鼓勵更多女性投身IT界。

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受傳統觀念影響，在80、90年代，外界對數理科目及相關行業理解仍不足，認為女性數理科成績不及男性，而修讀電腦科學、工程科學等學系的學生，均以男性為主。Alice當時就打破傳統思維，在大學選修工程科學，成為萬綠叢中一點紅，她笑稱：「除了因為數理成績較優秀，另一方面就是當年沒有女生會選擇工程科學，我覺得會更容易突圍而出。」此為她投身IT界，踏出重要的第一步。

畢業後，她亦順利成章進入IT界，先後在多間科技企業工作及擔任高管角色，包括英國電信集團（BT）及阿卡邁科技公司（Akamai Technologies）等。2013年Alice加入Telstra，並於2019年成為首位擔任Telstra香港區董事總經理的本地女性，在IT界闖出一片天。

深信機會平等　實力決定一切

能在男性主導的行業中跑出，Alice就認為心態相當重要。

深信機會是人人平等的，不應被性別框架限制。

她直言，自己一直抱持平常心，就算在男性圈子中成長，也從不會將自己視作弱小，「只是盡我所能，不斷努力完成我的任務，我相信實力決定一切。」她另強調，其實不論男女，每個人本來都有不同個性和特質，只要懂得發揮自己的長處，展示自己的實力，自然就能突圍。

Alice舉例指，善於與人溝通是其中一個令她成功突圍的技巧。她表示，在外界眼中，或許IT行業的工作只會對着冷冰冰的程式與機器，但IT的範圍相當廣泛，有部分與IT相關的工作，是需要與客戶溝通，了解用戶需求，再向客戶提出相應的解決方案。

未受歧視　籲勿被傳統思想嚇怕

不過，坊間依然對IT行業存有太多標籤，外界總認為女生在男性主導的行業中讀書及工作，會是小眾，容易受到白眼，促使很多原先對IT行業有興趣、有才能的女生擔心，難以勝任工作以及在IT界生存，會在踏入IT行業前卻步。

Alice就強調，多年來從未受過歧視，同時呼籲對IT有興趣的年輕女性，勿被這種傳統思想嚇怕而放棄，應繼續依隨內心的想法，作出人生的決定。

作為IT界女性高管的Alice，自然對多元共融（Diversity and Inclusion，D&I）的職場環境更為看重。她坦言，不同類型的人帶來截然不同的觀點與思維，更能關注到不同族群的需求，效率及生產力自然會更高。

Alice表示，要將真正的文化共融，其實不止是一些政策、計劃或目標口號。她作為領導者，更有責任創造多元共融的工作環境，更真切地尊重每位員工，並將相關策略實踐到職場中。

All Roles Flex策略　讓員工「分工」合作

她以公司在2013年所推出的「All Roles Flex策略」為例，「曾有兩位女同事因為要在家照顧小朋友，難以分配時間工作。當時我們就決定讓她們兩個人分享同一個職位，輪流上班。」Alice補充，最終結果也顯示，整個方案是可行的，不會影響公司的運作以及生產力，甚至可以增強員工對公司的歸屬感，從而留住人才。

另外，Alice為了凝聚團隊的向心力，以及與員工有更多的交流及接觸，熱愛跑步的她更特意開設運動小組，邀請同事在工作時間外一同行山、跑步等，藉此助員工互相了解，接納多元文化。

【人才策略】科企女掌舵拓倫敦分公司留專才　培育年輕團隊獨當一面

記者：曾曉汶

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