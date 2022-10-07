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【投行重組】瑞信宣佈擬斥資最多30億美元回購債券　力證財務穩健

股市 14:42 2022/10/07

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瑞信宣佈擬斥資最多30億美元回購高級別債券。

被指陷入財困兼即將爆煲的瑞士第二大銀行瑞士信貸集團（Credit Suisse Group AG，美：CS），周五提出回購最多30億瑞士法郎（約30億美元）的高級別債券。

瑞信計劃斥資10億歐元，回購8隻以歐元或英鎊計價的優先級別債券，並擬另外斥資最多20億美元，回購合共12隻美元計價的優先級別債券。

瑞信在聲明中解釋，有關交易與該行管理整體債務組成與優化利息開支的主動型策略一致，該宗交易亦容許集團以吸引的價格水平，利用市況優勢進行回購。

在業績欠佳、Archegos及Greensill Capital等負面消息打擊下，市場估計瑞信無法在不獲取更多資金的情況下，推進其業務重組計劃。分析認為，回購目的是在本月底的瑞信第三季業績與集團策略性檢討結果公佈前，撫平投資者對其財政狀況的憂慮。

【ET財智Talk】人民幣貶值危機有多嚴重？臻享王良享拆解內地經濟前景

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記者：余倩敏

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