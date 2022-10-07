【理財熱話】小學生零用錢每日20元 竟因一個原因要求增加 父母感困惑 「大家通常俾幾多零用錢小朋友？」

近年兒童理財愈來愈受家長重視，認為理財觀念應該由細培養，否則長大後養成了錯誤的理財觀念就弊了。近日有家長在討論區發帖，指自己的小朋友讀小學，每日給他20元零用錢，但最近小朋友卻要求增加零用錢，令這位家長感到困惑，不知道應該怎樣做。

家長給小朋友零用錢遇到的難題：

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對於這位家長的困惑，不少網友認為每日20元零用錢，對小學生來說已是太多，表示：「一日廿蚊咁多？我細個一日一蚊，仲要幫媽咪做家務先有…不過依家小朋友係唔同啲」、「小學生一個月300元都多」、「我以前小學無零用錢的。。。」

亦有家長會以其他方式，如鼓勵小朋友做家務來增加零用錢，表示：「我會比家務佢做，教佢自己賺零用錢，仲會教少少投資知識比佢」、「小朋友如果有儲蓄嘅咪加幾元比佢開心下囉」、「要零用錢一定要做家務先有,等佢知到力不到不為財」

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其他網民回應：

試吓同佢講加零用錢就唔會買玩具俾佢，睇吓佢點揀囉

我係小三開始俾零用錢,一日一蚊。月頭俾30蚊。小五一個月俾50蚊。我小朋友無咩錢用,返學無小食部,佢要食小食已經買左俾佢帶返學。小五俾每日50蚊買lunch,反而開始自己買lunch後有左錢概念知道啲嘢貴。

小學買下野飲，10蚊夠架啦

其實要教導小孩子正確金錢觀念，零用錢不能隨便加，另外要解釋清楚消費劵的用意及政府為何要派發消費劵予成人，你可以解釋大人可以按自己需要購買產品，而政府的財政是來自於稅收，讓小孩明白權利和義務同時存在，不是盲目追求公平性

一日廿蚊其實太多，我小學都係一日得一罐可樂錢。物價上漲左，加個杯麵錢都唔過廿蚊。你要教識細路冇不勞而獲的錢，要求佢幫手做下家務或者買野跑腿。

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責任編輯：李兆明