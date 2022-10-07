美女性感自拍遭健身室革除會籍 竟用一招反擊

美國一名於付費訂閲平台OnlyFans小有名氣的KOL，不時在社交媒體Instagram（IG）發布於健身室鍛煉期間的性感自拍相。但健身室卻不滿她這個行為革除其會籍，這名女子選擇於網上反擊，貼出在新健身室穿著T恤的新相。

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拉森（Shirls Larson）來自美國密歇根州，自稱光顧了家鄉一間小型健身室6年。拉森早前在網上發文，指這間健身室的負責人認為她平時健身的自拍相太性感及沒有品味，她就此遭革除健身室會籍。

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拉森也發布她在舊健身室的自拍相供網民參考，相片顯示她化上妝，穿著運動内衣及健身短褲，裝束十分簡單。

拉森其後也在IG貼出新相，透露自己已轉到另一間健身室做運動，並貼出新相反擊舊健身室。她在相中穿著寬鬆T恤及長褲，明顯是要諷刺舊健身室過於保守。

她笑言要在新健身室揭開新一頁，自己由這一刻開始要變得有品味。

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不少網民都認為拉森本來的衣著並無不妥，質疑健身室負責人是基於拉森外表過於出眾而遭到針對，更有人認為拉森是因活躍於OnlyFans而受排擠。

有網民也嘲笑舊健身室老闆沒有生意頭腦，居然拒絕拉森這名KOL為其帶來免費廣告。

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責任編輯：鄭錦玲