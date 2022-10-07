拜登：普京核威脅並非開玩笑 華府宣佈採購碘片

西方國家近日發現俄羅斯核潛艇在北極海域蠢蠢欲動，憂慮全球核危機升級。美國總統拜登周四（6日）稱，俄羅斯總統普京的核武威脅並非空穴來風，認為如果俄羅斯使用戰術核武器取勝，人類將會面臨世界末日。

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拜登（Joe Biden）周四晚上在紐約出席民主黨籌款活動時表示，普京（Vladimir Putin）的核威脅是自甘迺迪時代及古巴導彈危機以來，世界首次面臨核戰爭威脅。

拜登認為，在俄軍戰事持續失利的情況下，普京揚言動用戰術核武或生化武器並非開玩笑。

他呼籲民眾不要被「戰術武器不會對世界帶來威脅」的說法所誤導，一旦普京在烏克蘭使用戰術核武器取勝的話，將會面臨世界末日。

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拜登同日在另一場合回答記者提問，稱不排除下月出席印尼舉行的 G20 峰會與普京會面，或在亞太經濟合作組織（APEC）討論烏克蘭局勢問題。

白宮此前不排除美俄領袖會面可能性，稱如果普京出席G20峰會，本身並非G20成員的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）同樣應該參加。

印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）8月時曾表示，普京與中國國家主席習近平將親自出席G20。

與此同時，美國衛生與公眾服務部（HSS）宣佈斥資2.9億美元（22.6億港元），採購由加州藥廠Amgen生產、可用於治療急性輻射綜合症（ARS）的藥物Nplate。

HSS發言人確認首次採購Nplate，稱當局正進行預防及輻射安全工作，一旦面對放射性及核緊急情況可及時挽救生命。但HSS強調採購行動並非為應對烏克蘭戰爭。

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責任編輯：郭麗明