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NYU學生聯署投訴課程太難 知名化學教授被辭退

環球社會熱點 13:49 2022/10/07

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美國紐約大學為全球著名學府，不少教授亦是業內名人。早前美媒報稱，一位知名教授因課程內容太艱辛，引發學生集體聯署投訴。校方其後通知教授，僱用合約終止。事件惹不少批評，指校方降低學術標準。

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琼斯（Maitland Jones Jr）在紐約大學（NYU）擔任有機化學教授，並負責教導350名學生有機化學。但當中超過80人發起聯署，投訴琼斯課程太難﹑教學手法有問題及未有在新冠疫情獲得足夠幫助，而且他們憂慮成績或拖累考入醫學院的機會。

琼斯亦反駁，指學生不來上課，亦不觀看教學影片，更不能回答問題。紐約時報報稱，NYU今年8月去信琼斯，通知他的教師合約不獲延續，並終止與他的合作。琼斯對被辭退不感可惜，因為年屆84的他早已考慮退休，只擔心事件影響其他教授及學院。

NYU堅持校方決定，強調學生退修比例高及課程評估差劣是琼斯不獲續約的主因。然而，不少家長及教授憂慮，NYU的做法有損學術標準。部分團體指校方做法對學生過於寬容。

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多位化學教授亦去信NYU，表明對校方決定感到擔憂。其中一名教授表示，大家一致希望學生成功，但眾人似乎以不一樣且錯誤的標準衡量成功，後果可能是往後各位教授在上課時變得「綁手綁腳」。

琼斯在有機化學學術界上享譽盛名，亦是有機化學大學教科書的作者之一。琼斯此前在普林斯頓大學（Princeton University）設立實驗室，從事有機化學研究。2007年退休後，琼斯轉到NYU任職，負責教導有機化學。

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責任編輯：吳漢培

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