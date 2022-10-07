【大行看法】瑞士百達資管：企業盈利仍有調整風險　維持減持股票、對周期股更審慎

▲ 瑞士百達資管：企業盈利仍有調整風險 維持減持股票、對周期股更審慎

瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂（Luca Paolini）表示，今年股市拋售已將投資者的風險偏好推至歷史低位，不排除出現技術性反彈，但該行認為仍有進一步修正風險，故維持減持股票，預期直至企業盈利修正回穩、殖利率曲線更陡峭，以及周期性股票進一步貶值，該行才有機會改變立場。

隨著全球貨幣政策緊縮和能源價格飆升繼續削弱消費者信心和企業獲利增長，全球經濟前景再轉黯淡，主要經濟體正面臨衰退，當中，該行預計英國經濟將從今年第四季度開始陷入衰退，明年全年增長將為零。

料今年全球盈利增長為2%

由於生活成本飆升、能源短缺、銀行放緩放貸步伐、企業推遲資本支出計劃，歐洲比大多數其他地區更能感受到寒意。各種因素均預示未來幾個月的企業盈利表現將不復存在。瑞士百達資管料今年全球盈利增長預測為2%，遠低於市場共識。

至於股票方面，該行指，全球實際利率的上行壓力整體上為股市蒙上陰影，繼續維持減持美國和歐洲股票，又將英國股票評級從增持下調至中性，主因經濟政策組合和財政信譽的不確定性增加，英國資產的整體波動性會加劇。

該行亦對增長前景敏感的周期性產業變得更加謹慎，基於多種理由將工業和房地產股評級從中性下調至減持。

固定收益方面，瑞士百達資管認為，美國的整體通脹可能已見頂，近幾個月通脹預期也有所下滑。在此背景下，該行增持債券，看好美國國債於動盪時期避險，並將現金下調至中性。

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編輯：袁諾曦