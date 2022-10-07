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【加密貨幣】幣安遭黑客入侵　損失約1億美元

Hot Talk 12:46 2022/10/07

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【加密貨幣】幣安遭黑客入侵　損失約1億美元

加密貨幣交易所幣安（Binance）遭黑客入侵，並攻擊其幣安智能鏈（Binance Smart Chain blockchain network， BSC），疑被盜取達1億美元。

幣安創辦人趙長鵬致歉，並指事件涉及BSC Token Hub，但問題暫時已受控，資金仍安全。目前，幣安智能鏈已暫停交易及資金轉移。幣安發言人指，初步估計從BSC所盜取的資金達1億至1.1億美元，同時又有至少700萬美元被盜資金遭凍結。

跨鏈橋再成致命傷

BSC Token Hub是跨鏈橋（Cross-Chain Bridge），用作連接各個區塊鏈、進行資料和資產傳輸必備的「橋」，使得不同加密生態系統之間能夠進行互動，令不同的區塊鏈網路可以相互兼容。不過，這近期已成為黑客攻擊的對象。

今年8月，黑客從Nomad更新後產生的漏洞中，盜取1.9億美元加密貨幣，今年至今黑客從各種跨鏈橋中盜取的資已超過20億美元。

【ET財智Talk】人民幣貶值危機有多嚴重？臻享王良享拆解內地經濟前景

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編輯：姚卓然

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