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【中國經濟】中國9月外儲減少259億美元至逼近3萬億美元關　創近5年半低位

宏觀解讀 12:41 2022/10/07

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中國9月份外儲減少259億美元至逼近3萬億美元關　創近5年半低位

中國9月份外滙儲備按月減少259億美元，跌至30,290億美元的2017年4月低位。分析指是受累美元強勢與美債孳息率走高所致，9月份滙率波動與資產價格變動，估計導致中國外儲估值減少330億美元。

外管局副局長、新聞發言人王春英指，2022年9月的跨境資金流動總體平穩，境內外滙供求延續基本平衡。國際金融市場上，受主要國家貨幣及財政政策、宏觀經濟數據等因素影響，美元指數進一步上漲，全球金融資產價格大幅下跌。滙率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外滙儲備規模小幅下降。

她續指，當前外部形勢更趨複雜嚴峻，全球經濟不穩定不確定因素明顯增多，國際金融市場波動加劇。但中國經濟總體延續恢復態勢，經濟韌性強、長期向好的基本面不會改變，有利於外儲規模總體穩定。

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記者：余倩敏

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