俄羅斯兩男飄流去阿拉斯加 避上烏克蘭戰場

俄羅斯總統普京早前下達局部動員令，引發當地出現民眾離開潮。美國阿拉斯加州政府表示，兩名俄羅斯人近日飄流至當地，尋求難民庇護，估計是逃避近日俄國的動員令。州長承認，兩人到來使他們感到意外。

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阿拉斯加兩名參議員表示，俄羅斯兩名男子在聖羅倫斯島（St Lawrence Island）的Gambell市登陸，並尋求美國的難民庇護，聲稱二人是為逃避俄羅斯徵兵才前往美國。

當地有官員透露，兩名俄羅斯人由東北部Egvekinot出發，歷經約480公里航程後抵達阿拉斯加的聖羅倫斯島，並登陸島上西北方的Gambell市。聖羅倫斯島與俄羅斯楚科奇半島（Chukchi Peninsula）距離僅56公里。

國土安全部發言人指出，正處理二人的庇護申請。發言人稱兩人周二（4日）利用小船抵達Gambell，並已送往阿拉斯加最大城市安克拉治（Anchorage）接受排查。

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州長鄧拉維（Mike Dunleavy）周三（5日）承認，對二人前來阿拉斯加感到意外。他不預期持續有俄羅斯人前來當地，亦未接獲相關情報，估計今次是個別事件。

代表阿拉斯加州的參議員蘇利文（Dan Sullivan）表示，已促請聯邦政府制定計劃，應對穿越白寧海峽（Bering Strait）而至的俄羅斯人，亦呼籲加強邊境戒備。蘇利文指事件反映，俄羅斯人不希望參與對烏克蘭的戰事。

早前財經雜誌《福布斯》（Forbes）引述克里姆林宮消息人士報稱，局部動員令生效後，多達70萬名俄羅斯男性離開。但克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）否認傳聞，指未有確切離境人數。

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責任編輯：吳漢培