▲ 【國泰293】國泰航空冀未來兩年增聘4000人、年底前運力增至30% 初級機艙服務員月薪連津貼僅1.8萬元

國泰航空 （00293） 疫下裁員逾5000人後，周五（10月7日）舉行大型招聘活動，吸納機艙服務員新血。國泰航空表示，為滿足公司未來18至24個月的營運需求，冀增聘超過4,000名前線員工，包括約2,000名機艙服務員。國泰航空表示，會為取錄者提供7星期有薪入職培訓，涵蓋緊急和安全訓練，亦包括技術和服務技能，通過筆試及培訓者可正式入職成為機艙服務員。

國泰航空企業事務總經理黃文傑指，招聘是為復常做準備，目前反應熱烈，9月至今已收逾千個空中服務員職位申請，未來兩日已安排200場面試，計劃未來18至24個月招聘1,000名機師。

國泰航空年底將三成飛機由外國運送回港作準備

他強調，國泰航空有足夠人手及經驗為機師培訓，未來會陸續增加航班，目前首要增加運力，目標年底前增至三成，相信屆時有足夠人手應付，集團亦會將三成飛機由外國運送回港作準備。

國泰航空機艙服務部總經理毛潔瓊表示，9月約有100名舊員工回流任職空中服務員，目前正處理數百份申請，基於現時招聘的職級為初級機艙服務員，故舊員工入職將同屬「新人價」。「新人價」底薪為9100元，預期復常後初級服務員每月飛行小時約為90小時，因此底薪加上飛行時數及外站津貼後，料每月薪金介乎1.7至1.8萬元。

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編輯：陳韻妍