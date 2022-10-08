【科技生活】結合單手動作　用眼睛操作手機

▲ EyeMU的「眼球追蹤技術（Eye Tracking Technology）採用Google的Face Mesh系統。（卡內基梅隆大學）

無論是娛樂、工作或學習，大眾生活總離不開手機。當手機功能愈多元化，設計也朝向更寬闊的屏幕發展，但這會令單手操控手機變得困難。

有大學研究人員開發了一款應用程式，運用人機交互技術追蹤眼球運動，結合手機的內置傳感器，即使單手也能輕易使用手機功能。

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閱讀新聞、觀看電影、玩綫上遊戲等網絡活動，都可透過智能手機進行。為配合更廣泛的功能，手機屏幕也變得愈來愈大，以滿足用家需求。寬闊的屏幕設計令人不得不使用雙手操控，但對於手部有殘疾、或因手持物件而無法雙手使用手機的人來說，這設計上的改變反而成為一種不便。

卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon University）人機交互研究所（HCII）未來界面小組的研究人員，開發了應用程式「EyeMU」，容許用戶透過注視手機前置鏡頭，以及使用簡單手勢，就能夠操控手機的功能。

採Face Mesh 推算用戶操作屏幕

EyeMU的「眼球追蹤技術（Eye Tracking Technology）採用Google的Face Mesh系統，通過手機前置鏡頭檢測用戶的眼球運動，和所注視在屏幕上的固定點，推算用戶操作屏幕的情況，過程毋須使用手觸摸屏幕。

EyeMU運用手機內置的IMU（Inertial Measurement Unit）傳感器，用戶只需轉動眼球並結合簡單手勢，例如用單手將手機從左到右揮動，或將它放在離臉更近或更遠的地方，就能選擇和打開手機上的通知（Notification）、重返其他應用程式，甚至選擇特定的照片進行放大和縮小，這些動作只需用上眼睛和單手就能完成。

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HCII副教授Chris Harrison表示，EyeMU可單靠眼球追蹤技術，皆因該技術對眼球運動相當敏感，無論眼睛看到哪裏，隨時都會觸發手機上任何活動。

他指出：「一個眼神可能也會觸發數個應用程式同時開啟，因此我們想到配合手機內置的IMU傳感器，用戶每次需要選擇、移動、刪除或執行一些行動時，IMU傳感器都會充當訊息確認的角色。

通過將眼球追蹤技術、IMU傳感器相結合，則大大提升EyeMU的效率和準確度。

調整與手機距離 可縮放圖片

Chris Harrison舉例說明：「當用戶盯着一個通知足夠長的時間，就會將其鎖定為目標，然後向左移動手機就會使其關閉、向右則進行回覆。你又可以將手機靠近自己放大圖片，而遠離則會縮小圖片，閉着眼睛數秒就可結束眼球控制功能，以上所有動作僅用單手就可完成。

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這項技術已完成用戶試驗階段，當中的歐基里德注視估計誤差（Euclidean Gaze Estimation Error）平均數為1.7cm，動作手勢識別準確率為97.3%。Chris Harrison表示，試驗結果相當滿意，他認為EyeMU將眼球運動結合手勢的使用模式，毋須觸摸屏幕即可執行大量操作，將開啟智能手機時代新一頁。

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記者：陳卓賢