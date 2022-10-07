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哈里王子等名人列5大罪狀 控告《每日郵報》發行商

環球社會熱點 13:03 2022/10/07

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英國哈里王子夫婦近年不時與媒體有法律糾紛，周四（6日）更連同樂壇名人艾頓莊（Elton John）等多位名人，起訴英國小報《每日郵報》的發行商。哈里等人更列舉出《每日郵報》等五大罪狀。

【英國王室】傳查理斯明年6月3日加冕 白金漢宮罕有回應 【下一頁】

聯合報業有限公司（Associated Newspapers Ltd，ANL）為《每日郵報》（Daily Mail）、《星期日郵報》（Mail on Sunday）及《郵報網站》（Mail Online）的出版商。

有份提出起訴的名人

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哈里（Prince Harry）及艾頓莊（Elton John）等人周四向倫敦高等法院提交文件，對ANL作出以下五項指控：

  • 聘請私家偵探在他人汽車和寓所秘密放置監聽設備。
  • 委託他人偷聽並記錄人們的實時私人電話。
  • 向涉嫌與私家偵探勾結的警察支付敏感內幕信息費用。
  • 冒充他人通過欺騙手段從私立醫院、診所和醫療中心獲取醫療信息。
  • 通過非法手段和操縱訪問銀行賬戶、信用記錄和金融交易。

聲明提到受害名人在職業生涯及個人生活過程中一直備受公眾關注，他們都一致渴望生活在新聞媒體享有自由但負責任的世界。他們更盼望媒體能代表真理及基於事實報道，值得信任並以符合道德的方式經營，同時符合英國公眾利益。

梅根批荷里活定型亞裔女性 用20年前舊片作例子 【下一頁】

代表律師發表聲明指他們有證據表明，ANL曾作出可惡的犯罪活動及嚴重侵犯他們私隱的行為。他們更聲稱上述情況可能只是冰山一角，不排除會有更多受害者。

哈里王子過往曾控告ANL並勝訴，法官在 7 月裁定《星期日郵報》的一篇文章具有誹謗性。英國高等法院今年7月裁定， 《星期日郵報》關於哈里對內政部法律主張的文章，包含誹謗性内容。

ANL發表聲明，指哈里等人的指控未經證實且涉及高度誹謗，基於沒有可靠證據，指今次起訴似乎只是索償人及對方律師為挖掘不利ANL證據的一次調查行動。

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責任編輯：鄭錦玲

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