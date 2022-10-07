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【丹麥王室】傳女王次子與大嫂關係複雜 曾當眾強吻女方

環球社會熱點 12:19 2022/10/07

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丹麥女王上周宣布，其次子4名子女明年不再享有公主王子頭銜，引起外界揣測真正原因。西班牙雜誌報道指，丹麥女王細仔約阿基姆王子一直迷戀哥哥妻子、大嫂王儲妃瑪麗。瑞典女性周刊更曾刊登，聲稱約阿基姆王子試圖強吻嫂子的照片。

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丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）早前突然宣佈削去細仔約阿基姆王子（Prince Joachim）的4名子女「殿下」（HRH）頭銜，4名王子公主只會被稱為Monpezat伯爵或女伯爵「閣下」（His or Her Excellency）。

西班牙雜誌Vanitatis Elconfidencial報道指，丹麥女王削去細仔子女頭銜的原因，是出於約阿基姆王子與嫂子瑪麗（Princess Mary）關係複雜。事實上，丹麥媒體在弗雷德里克2004年大婚時，早已推測約阿基姆傾慕女方。

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報道稱，53歲的約阿基姆王子一直深愛哥哥弗雷德里克王子（Prince Frederik）妻子，約阿基姆王子為了壓抑對大嫂的愛意，甚至在2007年迎娶與女方姓名及外表相近的法國女孩瑪麗（Princess Marie），但都無法代替嫂子在他心中的地位。

瑞典女性周刊《Svensk Damtidning》曾公開一張照片，報稱約阿基姆王子在皇家衛隊晚會上，帶著醉意試圖強吻嫂子，據悉王儲妃瑪麗當時一臉平靜，保持儀態移開身體。但約阿基姆妻子當時亦有在場，表現相當尷尬。

西班牙雜誌指，丹麥女王曾命令三人盡快解決複雜關係，更要求他們一同出席公開活動，向外界展現家庭和諧形象。

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責任編輯：郭麗明

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