【炸物機械人】美國快餐店引入機械人　自動烹製炸薯條及炸雞

▲ 美國科技公司Miso Robotics早前推出的炸物機械人「Flippy 2」，未來還將推出另一款飲品機械人「Sippy」，由接單、倒飲品、蓋蓋子、插吸管、包裝均可獨立運作。

就香港市場而言，餐飲業近年引入的科技應用大多為智能點餐系統、人工智能（AI）數據分析，以及推出手機App等，展望未來的AI機械人佈局，尚有待業界進一步推動。而其他市場的AI機械人部署，目前又有何創新應用可借鑑？

美國不同連鎖快餐店近年正邁向智能化，導入高科技應用，例如使用機械人炸薯條，以及應用AI語音系統幫助客戶點餐。據路透社報道，美國科技公司Miso Robotics早前推出的炸物機械人「Flippy 2」，除了可以自動炸薯條，還會炸雞鎚、洋蔥圈及其他炸物，執行多種食譜。目前正有三間美國大型連鎖快餐店應用該Flippy 2機械人，包括位於美國加州聖地牙哥（San Diego）的Jack in the Box、中西部的White Castle、西岸的CaliBurger。

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工程師實時監察 助解決問題

Flippy 2機械人設有鏡頭，以及由AI操作的機械手臂，據官方影片展示，該炸物機械人可以將冷凍炸薯條、雞鎚等浸入熱油，再將炸物放進托盤，分擔快餐店員的工作量，加快交餐速度。

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餐廳系統接受當訂單後，便會自動對Flippy下達指令。該企工程師亦可以在大屏幕上實時觀看Flippy 2機械人的工作，從而幫助他們解決任何突發問題。

雖然近年亦有言論指出，機械人會搶走人類的工作，惟該科企的CEO認為，應該將這類工作交予機械人，讓員工處理其他事務。

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花五年開發首個版本 將推下一代「飲品機械人」

該企透露，該企目前約有90位工程師負責修補原型或編寫電腦代碼，早前花了五年時間開發上一代機械人「Flippy」，其技能主是翻漢堡扒，至近期研發能執行多種食譜的Flippy 2，才推出商用。

未來該企將推出另一款飲品機械人「Sippy」，由接單、倒飲品、蓋蓋子、插吸管、包裝均可獨立運作。

責任編輯：張寶燕

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