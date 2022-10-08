  • 30°C
香港時間 : 20221008日 (週六) 14:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【炸物機械人】美國快餐店引入機械人　自動烹製炸薯條及炸雞

14:00 2022/10/08

分享：

分享：

美國科技公司Miso Robotics早前推出的炸物機械人「Flippy 2」，未來還將推出另一款飲品機械人「Sippy」，由接單、倒飲品、蓋蓋子、插吸管、包裝均可獨立運作。

就香港市場而言，餐飲業近年引入的科技應用大多為智能點餐系統、人工智能（AI）數據分析，以及推出手機App等，展望未來的AI機械人佈局，尚有待業界進一步推動。而其他市場的AI機械人部署，目前又有何創新應用可借鑑？

美國不同連鎖快餐店近年正邁向智能化，導入高科技應用，例如使用機械人炸薯條，以及應用AI語音系統幫助客戶點餐。據路透社報道，美國科技公司Miso Robotics早前推出的炸物機械人「Flippy 2」，除了可以自動炸薯條，還會炸雞鎚、洋蔥圈及其他炸物，執行多種食譜。目前正有三間美國大型連鎖快餐店應用該Flippy 2機械人，包括位於美國加州聖地牙哥（San Diego）的Jack in the Box、中西部的White Castle、西岸的CaliBurger。

【機械人】HP 工地機械人　加速建築規劃流程

【機械模仿】機械人觀察人類行為　自學做家務要訣

工程師實時監察　助解決問題

Flippy 2機械人設有鏡頭，以及由AI操作的機械手臂，據官方影片展示，該炸物機械人可以將冷凍炸薯條、雞鎚等浸入熱油，再將炸物放進托盤，分擔快餐店員的工作量，加快交餐速度。

    點擊圖片放大

餐廳系統接受當訂單後，便會自動對Flippy下達指令。該企工程師亦可以在大屏幕上實時觀看Flippy 2機械人的工作，從而幫助他們解決任何突發問題。

雖然近年亦有言論指出，機械人會搶走人類的工作，惟該科企的CEO認為，應該將這類工作交予機械人，讓員工處理其他事務。

【三星機械人】三星可穿戴式骨骼機械人　推遲到年底上市

花五年開發首個版本　將推下一代「飲品機械人」

該企透露，該企目前約有90位工程師負責修補原型或編寫電腦代碼，早前花了五年時間開發上一代機械人「Flippy」，其技能主是翻漢堡扒，至近期研發能執行多種食譜的Flippy 2，才推出商用。

未來該企將推出另一款飲品機械人「Sippy」，由接單、倒飲品、蓋蓋子、插吸管、包裝均可獨立運作。

責任編輯：張寶燕

iPhone 14系列已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作參考：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【大屏幕比拼】iPhone 14 Plus香港正式開賣　售7,699元起（附iPhone 14 Pro Max及13 Pro Max規格比較）
2022/10/07
【大屏幕比拼】iPhone 14 Plus香港正式開賣　售7,699元起（附iPhone 14 Pro Max及13 Pro Max規格比較）
【Google手錶】Google首款智能手錶亮相　Pixel Watch內置Fitbit集成系統
2022/10/07
【Google手錶】Google首款智能手錶亮相　Pixel Watch內置Fitbit集成系統
【無人送貨】亞馬遜解散送貨機械人團隊　縮減實驗項目投資
2022/10/07
【無人送貨】亞馬遜解散送貨機械人團隊　縮減實驗項目投資
【防火長城】中國網絡審查體系「防火長城」　開展新一輪網絡監控
2022/10/07
【防火長城】中國網絡審查體系「防火長城」　開展新一輪網絡監控

你可能感興趣

【大屏幕比拼】iPhone 14 Plus香港正式開賣　售7,699元起（附iPhone 14 Pro Max及13 Pro Max規格比較）
10:46 2022/10/07
【大屏幕比拼】iPhone 14 Plus香港正式開賣　售7,699元起（附iPhone 14 Pro Max及13 Pro Max規格比較）
【Google手錶】Google首款智能手錶亮相　Pixel Watch內置Fitbit集成系統
12:30 2022/10/07
【Google手錶】Google首款智能手錶亮相　Pixel Watch內置Fitbit集成系統
【無人送貨】亞馬遜解散送貨機械人團隊　縮減實驗項目投資
13:30 2022/10/07
【無人送貨】亞馬遜解散送貨機械人團隊　縮減實驗項目投資
人工智能 創新科技及應用 餐廳 美國 聖地牙哥 餐飲 機械人 加利福尼亞 快餐店 鏡頭

下一篇文章

【人才難求】獵頭專家：大離職潮也有機遇　讓企業重整架構及人才策略
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】港元定存息最高6厘 虛銀及中資行加P息前上調存息
【港元定存】港元定存息最高6厘 虛銀及中資行加P息前上調存息
【港元定存】恒生罕有勁加港元短存至6厘 全城最高息
【港元定存】恒生罕有勁加港元短存至6厘 全城最高息
【港元定存】港元定存1年最高3.7厘 100萬穩袋3.7萬利息
【港元定存】港元定存1年最高3.7厘 100萬穩袋3.7萬利息
【港元定存】港元定存低門檻最高5.5厘 跑贏銀債4厘保底息
【港元定存】港元定存低門檻最高5.5厘 跑贏銀債4厘保底息
【內房危機】碧桂園反彈3%　投資者會議全文：監管機構支持力度是挺大的　今年沒有美元債要還
【內房危機】碧桂園反彈3%　投資者會議全文：監管機構支持力度是挺大的　今年沒有美元債要還
【港元定存】港元定存6厘高息王截止期延至年底 搶存戰提早開打
【港元定存】港元定存6厘高息王截止期延至年底 搶存戰提早開打
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款