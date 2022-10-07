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【無人送貨】亞馬遜解散送貨機械人團隊　縮減實驗項目投資

科技 13:30 2022/10/07

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亞馬遜曾表示，Scout機械人將為旗下配送業務，減少溫室氣體排放。（Amazon）

電商巨頭亞馬遜（Amazon）經常會投資實驗性項目，但繼早前關閉遙距醫療服務Amazon Care後，亞馬遜再宣布解散Scout送貨機械人團隊，進一步縮減相關實驗項目投資。

【智能家居】亞馬遜推AI睡眠監測器　遙距測量用家呼吸

Scout送貨機械人項目於2019年開始推行，全球約有400人從事該項目。由2019年開始，Scout送貨機械人在美國西雅圖郊外的行人道上進行測試，隨後將試驗擴大到南加州、喬治亞州和田納西州等地方。

為配送業務   減少溫室氣體排放

Scout送貨機械人在測試過程中會有專人監控，並會在客戶家門前停下，然後打開蓋子，讓客戶拿起機械人內的包裹。亞馬遜曾表示，Scout機械人將為旗下配送業務，減少溫室氣體排放。

【元宇宙】Walmart夥Roblox　推虛擬樂園Walmart Land及遊戲世界Universe of Play

亞馬遜發言人Alisa Carroll表示，有過去三年的實地測試中，該公司努力創造一種獨特的送貨體驗，但通過反饋了解到，該計劃在某些方面未有滿足客戶需求，因此決定結束測試，並重新調整項目方向。至於負責該項目的員工，將會按其經驗及技能，調配至合適的崗位空缺。

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責任編輯：陳卓賢

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