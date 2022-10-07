【日圓走勢】日本干預日圓後外儲創紀錄跌幅　首相岸田文雄：不樂見近期日圓一面倒大跌　

▲ 【日圓走勢】日本外儲干預日圓後創紀錄跌幅 首相岸田文雄：不樂見近期日圓一面倒大幅下跌

日本首相岸田文雄表示，不樂見近期日圓一面倒大幅下跌的走勢，又指日圓上月走勢，反映日本央行不能對投機性的外滙走勢視而不見。

日圓兌美元跌至24年低，縱使日圓在日本央行干預下，近日未見大幅貶值，惟美元兌日圓近日仍數度升穿145。

於周五亞洲市時段，日圓在144.85至145.14間上落。每百日圓兌港元9月22日最弱曾報5.3802，近日則穩定在5.4算附近，每百日圓兌港元周五最弱曾報5.4084。

另外，日本上月因干預日圓，外滙儲備創出540億美元的有紀錄以來最大跌幅，日本外儲9月底跌至1.238萬億美元，是2017年3月以來低位。市場揣測，日本央行透過沽出美債，對日圓兌美元滙價進行外滙干預。

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記者：余倩敏