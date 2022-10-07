▲ 【十一國慶】攜程：周邊遊人均消費增近30% 酒店訂單平均貴一成

中國十一國慶假期今（7日）完結，攜程 （09961） 發布《2022年國慶假期旅遊總結報告》， 報告顯示，今年本地遊、周邊遊、短途遊主導國慶假期旅遊市場。 國慶7天，本地、周邊旅遊訂單佔比達65%，本地周邊人均旅遊花費較去年國慶增長近30%。

今年國慶最火爆的本地周邊遊集中在上海、北京、廣州、杭州、深圳、南京、成都、重慶、長沙、蘇州合肥、武漢、寧波、西安、濟南等城市。 報告公佈了國慶十大「本地遊新銳目的地」，分別是泉州（增長463%）、莆田（增長415%）、南平（增長228%）、揭陽（增長100%）、汕尾（增長55%）、延吉（增長32%）、潮州（增長30%）、黃山（增長20%）、安慶（增長20%）、溫州（增長15%）。

報告顯示，國慶假期，本地周邊酒店訂單佔比超六成，用戶在酒店消費方面出手更闊綽，本地周邊的酒店訂單平均花費較去年增長近一成。 節末的酒店花費相對節前更貴一籌，10月5日至7日的酒店預訂均價，相較於10月1日至4日，提高26%。

另外，攜程門票數據顯示，國慶期間本地周邊景區門票訂單佔比近80%，攜程優選「景+X」產品十一覆蓋量按年增長186%，營收按年增長130%。

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編輯：姚卓然

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