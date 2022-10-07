【券商點睇】收併購發力擴大市場份額 華潤萬象凸顯央企優勢

華潤萬象生活（01209）早前公布計劃以10.37億元（人民幣，下同）收購諸暨祥笙全部股權及浙江祥生2%股權，扣除擬轉移債務後，最終支付現金不高於8.3億元。國泰君安認為，交易對價相當於祥生物業2021年淨利潤1.05億元的約9.9倍，估值相對合理。同時，收購有利於進一步提升市場份額與區域協同效益，華潤萬象將獲得在浙江、安徽及江蘇等多個地區在管面積逾2.35千萬平方米。

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華潤萬象上半年收入52.78 億元，按年增長31.5%。其中，住宅物業管理服務收入為33.54億元，增長40.2%；商業運營及物業管理服務為19.24億元，按年增18.5%，在疫情之下仍顯現出韌性。期內，歸母淨利為10.28 億元，增長27.5%，核心歸母淨利達10.4億元，上升33.5%，各項核心業績指標優於預期。

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該行表示，上半年華潤萬象收購中南服務與禹洲物業，央企背景物管企業優勢進一步凸顯。上半年公司總在管建築面積達2.53億平方米，增長61.4%；新增第三方合約面積達1.32億平方米，增長 650.1%，顯示內生增長與市場化發展同步發力。在行業基本面承壓下，該行持續看好央企背景物管公司在內生增長、外延拓展與收併購的發展潛力，維持推薦。

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撰文：林衛