【行業點睇】人民日報評論「讓更多人用上綠電」 官媒力撐新能源

內地《人民日報》連環發文力撐國內的新能源應用，先後刊出《既要大規模開發也要高水平消納 讓新能源發得出供得上用得好》、《用上綠電，更要用好綠電》。其中，《用上綠電，更要用好綠電》特別提出棄風棄光的問題，「曾看到這樣一則通俗的比喻：新能源領域的棄風棄光，就像種菜，有些地方產量高，可本地吃不完，又沒有足夠的運力運出去，最終只能白白丟掉。」及「長此以往，浪費的是資源，制約的是產業，影響的是信心」。

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文章提及，綠電「中轉倉」正是利用技術手段解決棄風棄光問題的有益探索。無法上行的電暫存於儲能電站，待消納能力提升，再發送至電網。充放之間，實現了電力的靈活存取、錯峰上路。盡管當前談及儲能電站，成本、損耗和效益等方面的問題仍不可回避，但從每日「一充一放」到「多充多放」，從無法統一控制到實現電池單體動態一致性管理，這些點滴進步表明，各方合力探索攻關，就能利用技術手段把成本降下來、把效益提上去。

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此外，論裝機規模、論技術水平、論產業鏈能力，中國新能源產業發展勢頭有目共睹。未來，應更聚焦於棄風棄光等制約新能源高質量發展的瓶頸因素，以系統思維統籌決策，把新能源供給消納體系規劃好、建設好，讓更多人用上綠電，用好綠電。

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撰文：林衛