【券商點睇】降本增效持續優化運營效率 阿里EBITA或重拾增長

安信證券發表報告，對阿里巴巴（09988）截至9月底的第二季業績作出前瞻。該行預計阿里第二季收入按年上升3.7%至2,082億元（人民幣，下同），低於市場預期約2%，季度內整體調整後EBITA按年增長2%至286億元，在降本增效、核心電商業務逐步恢復，以及新業務持續減虧驅動下，調整後EBITA有望重拾增長。阿里的投資評級維持在「買入」，目標價139港元。

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該行指出，阿里核心電商業務緩慢復甦，由於季度內訂單履約逐步恢復，預計客戶管理收入（CMR）和網站交易金額（GMV）的增速差距將有所縮小，鑑於商家廣告投放受到疲軟的消費環境影響，CMR將略滯後於GMV表現，季度內CMR按年降5.1%。國際零售業務略有恢復，預計季度內國際商業收入按年增1.7%，其中國際零售收入上升0.2%，主要因速賣通業務受歐盟關稅調整的影響正逐步弱化，但未來或將受到歐洲復雜的國際形勢、歐元貶值以及能源問題所擾動。

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多因素擾動下，雲業務增長或將進一步放緩。安信預計季度內阿里雲收入按年升5.9%，一方面互聯網行業客戶需求放緩影響公有雲增長，另外非互聯網行業客戶混合雲項目的預算分配，也受到疲弱的宏觀環境所拖累。鑑於板塊增速有所放緩，該行預計季度內雲業務呈現微利狀態。

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撰文：林衛