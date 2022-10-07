  • 30°C
香港時間 : 20221007日 (週五) 12:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】降本增效持續優化運營效率 阿里EBITA或重拾增長

股樓投資 11:59 2022/10/07

分享：

分享：

安信證券發表報告，對阿里巴巴（09988）截至9月底的第二季業績作出前瞻。該行預計阿里第二季收入按年上升3.7%至2,082億元（人民幣，下同），低於市場預期約2%，季度內整體調整後EBITA按年增長2%至286億元，在降本增效、核心電商業務逐步恢復，以及新業務持續減虧驅動下，調整後EBITA有望重拾增長。阿里的投資評級維持在「買入」，目標價139港元。

【同場加映】青姐話：結餘快清零 定存最有型

該行指出，阿里核心電商業務緩慢復甦，由於季度內訂單履約逐步恢復，預計客戶管理收入（CMR）和網站交易金額（GMV）的增速差距將有所縮小，鑑於商家廣告投放受到疲軟的消費環境影響，CMR將略滯後於GMV表現，季度內CMR按年降5.1%。國際零售業務略有恢復，預計季度內國際商業收入按年增1.7%，其中國際零售收入上升0.2%，主要因速賣通業務受歐盟關稅調整的影響正逐步弱化，但未來或將受到歐洲復雜的國際形勢、歐元貶值以及能源問題所擾動。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡京東 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

多因素擾動下，雲業務增長或將進一步放緩。安信預計季度內阿里雲收入按年升5.9%，一方面互聯網行業客戶需求放緩影響公有雲增長，另外非互聯網行業客戶混合雲項目的預算分配，也受到疲弱的宏觀環境所拖累。鑑於板塊增速有所放緩，該行預計季度內雲業務呈現微利狀態。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
目標價 買入 港股 阿里巴巴－SW（09988）

上一篇文章

【行業點睇】人民日報評論「讓更多人用上綠電」 官媒力撐新能源

下一篇文章

【裝修攻略@iM網欄】慳錢有心得 裝修購物貼士與陷阱（上）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電動出行】現代汽車與蜆殼宣布展開合作 電動車主可優先使用充電位置 選購電動車原廠保養可獲充電儲值
【電動出行】現代汽車與蜆殼宣布展開合作 電動車主可優先使用充電位置 選購電動車原廠保養可獲充電儲值
近九成鐵路盤呎價跌　4個今年跌20%　唯獨7個屋苑有得升
近九成鐵路盤呎價跌　4個今年跌20%　唯獨7個屋苑有得升
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【第4季部署】大摩下調恒指明年中目標至19400點 看好17隻港股值博反彈
【第4季部署】大摩下調恒指明年中目標至19400點 看好17隻港股值博反彈
【消費情報】海洋公園「哈囉喂全園祭2022」復辦鬼屋　4大主題鬼屋介紹+門票詳情一覽
【消費情報】海洋公園「哈囉喂全園祭2022」復辦鬼屋　4大主題鬼屋介紹+門票詳情一覽
【META】料第三季財報持續下滑 Meta旗下社交媒體推新型廣告
【META】料第三季財報持續下滑 Meta旗下社交媒體推新型廣告
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款